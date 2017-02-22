Спасатели Тихоокеанского флота убрали «Еруслан» из Владивостока
Накануне специалисты Управления поисковых и
Накануне специалисты Управления поисковых и
С 8:00 утра экипаж спасательного буксира «Фотий Крылов» ТОФ провел обколку льда вокруг судна и осуществил буксировку аварийного сухогруза «Еруслан» до порта Славянка.
В ходе буксировки на судне дежурила
Буксировка аварийного судна проводилась со скоростью 6 узлов и заняла 4 часа. Операция прошла успешно, согласно разработанному плану в штатном режиме.
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