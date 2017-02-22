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04:18 (мск), источник: ДЕЙТА

Спасатели Тихоокеанского флота убрали «Еруслан» из Владивостока

Накануне специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота (ТОФ) успешно провели операцию по вызволению из ледового плена и буксировке аварийного судна «Еруслан». Об этом ИА «Дейта» сообщили в пресс-службе флота.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

С 8:00 утра экипаж спасательного буксира «Фотий Крылов» ТОФ провел обколку льда вокруг судна и осуществил буксировку аварийного сухогруза «Еруслан» до порта Славянка.

В ходе буксировки на судне дежурила аварийно-спасательная группа ТОФ, были установлены помпы на случай внезапного поступления забортной воды. В готовности устранить трещины борта при буксировке находились водолазы ТОФ.

Буксировка аварийного судна проводилась со скоростью 6 узлов и заняла 4 часа. Операция прошла успешно, согласно разработанному плану в штатном режиме.

Фото: пресс-служба ТОФ.

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