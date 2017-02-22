Спасатели Тихоокеанского флота убрали «Еруслан» из Владивостока

С 8:00 утра экипаж спасательного буксира «Фотий Крылов» ТОФ провел обколку льда вокруг судна и осуществил буксировку аварийного сухогруза «Еруслан» до порта Славянка.

В ходе буксировки на судне дежурила аварийно-спасательная группа ТОФ, были установлены помпы на случай внезапного поступления забортной воды. В готовности устранить трещины борта при буксировке находились водолазы ТОФ.

Буксировка аварийного судна проводилась со скоростью 6 узлов и заняла 4 часа. Операция прошла успешно, согласно разработанному плану в штатном режиме.