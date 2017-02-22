До +4 градусов обещают в Челябинске днём 22 февраля
Ожидается сильный порывистый ветер.
Ожидается сильный порывистый ветер.
Столбики термометров в Челябинске днём 22 февраля покажут от 2 до 4 градусов тепла, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.
Утром в среду температура воздуха в областном центре составит от 3 до 5 градусов ниже ноля, существенных осадков не ожидается. Ветер
По народному календарю 22 февраля — день Панкратия. Согласно приметам, чем холоднее будут ближайшие несколько дней, тем теплее окажется март.