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07:47 (мск), источник: АиФ Челябинск

До +4 градусов обещают в Челябинске днём 22 февраля

Ожидается сильный порывистый ветер.

Столбики термометров в Челябинске днём 22 февраля покажут от 2 до 4 градусов тепла, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

Утром в среду температура воздуха в областном центре составит от 3 до 5 градусов ниже ноля, существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 7−12 м/с, возможны отдельные порывы до 15 м/с.

По народному календарю 22 февраля — день Панкратия. Согласно приметам, чем холоднее будут ближайшие несколько дней, тем теплее окажется март.

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