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04:45 (мск), источник: ДЕЙТА

Спасатели Хабаровска готовы к паводку

Действия по безаварийному пропуску паводковых вод отработали специалисты МЧС территориальной подсистемы РСЧС, сообщили ИА Дейта в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Комплексную тренировку по действиям сил и средств МЧС и территориальных звеньев подсистемы Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по безаварийному пропуску весеннего паводка провели в Хабаровском крае. Актуальность этого риска очевидна. Вскрытие рек в регионе происходит в конце марта — апреле. Поэтому подготовка проводится заблаговременно.

Тренировка началась с оповещения и сбора личного состава и постановки задач. По легенде, в результате резкого таяния льда произошло повышение уровней воды в реках края. Это привело к подтоплению жилых домов в населенных пунктах сразу нескольких районов. В зоне условного подтопления оказалось несколько тысяч человек. Необходимо повести отселение и эвакуацию людей из подтопленных территорий, организовать условия первоочередного их жизнеобеспечения и организовать мероприятия по защите населенных пунктов, объектов экономики, участков дорог и дорожных сооружений от подтопления.

Для оперативного реагирования в сложившейся ситуации было организовано межведомственное взаимодействие. На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю развернут оперативный штаб, проведено заседание комиссии по ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Правительства края. В ходе уточнения обстановки был сверены основные силы и средства, находящиеся в готовности к реагированию на ЧС и оказанию помощи населению, их ориентировочное время прибытия, запасы материальных ресурсов для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ, планы эвакуации людей и перечень возможных пунктов временного размещения людей. Всего для ликвидации ЧС была сформирована группировка сил и средств в количестве 1350 человек и 289 единиц техники, в том числе от МЧС России 478 человек и 55 единиц техники.

Одновременно с этим прошла и практическая отработка действий подразделений МЧС России. По сигналу тревоги в готовность к убытию в зону условной ЧС были приведены краевая аэромобильная группировка МЧС России из числа личного состава Специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Хабаровскому краю и передовой отряд спасателей Амурского спасательного центра МЧС России. При построении было проверена подготовка специалистов к работе в условиях чрезвычайной ситуации, их оснащенность, состояние техники и специального оборудования, необходимых для ликвидации последствий паводка и проведения превентивных мероприятий.

Пожарными СПСЧ был развернут современный насосно-рукавный комплекс «Поток», с помощью которого можно проложить рукавную линию для откачивания воды на расстоянии нескольких километров со скоростью более 100 литров в секунду. «Поток» представляет собой высоко проходимый автомобиль на базе «КамАЗа», что позволяет мобильно его доставить в зону ЧС. Кроме этого, они установили полевой лагерь с автономным узлом связи, привели в рабочее состояние мотопомпы, техническое снаряжение, автомобильную технику, в том числе инженерную.

Аэромобильная группа Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и психологи ЦЭПП отработали действия по погрузке личного состава в вертолёт Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Этот алгоритм уже отточен и занимает максимально короткое время, чтобы в случае необходимости без промедления вылететь в подтопленные районы. Кроме этого спасатели в районе п. Корфовский провели учебную спасательную операцию по оказанию помощи людям, оказавшимся на опасном участке льда на акватории водоёма. С помощью оперативно доставленного к берегу реки судна на воздушной подушке «Арго» спасатели пришли на помощь к терпящим бедствие людям и помогли им покинуть опасную зону.

«В ходе тренировки удалось достигнуть главных задач — уточнить алгоритмы действий подразделений МЧС, правительства края и органов местного самоуправления, различных министерств и ведомств по предупреждению возможных рисков в период прохождения паводка. Ведь от слаженности работы каждого звена зависит общий результат работы. Кроме того, при рассмотрении наихудших сценариев обстановки мы в очередной раз проверили возможные слабые места. Также обсудили необходимые превентивные мероприятия, которые нужно начинать выполнять уже сейчас, чтобы наоборот не допустить ЧС, для ликвидации которых потребуется гораздо больше сил, средств и ресурсов», — отметил ВрИО начальника ГУ МЧС по Хабаровскому краю Алексей Татаркин.

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