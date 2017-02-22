Спасатели Хабаровска готовы к паводку
Действия по безаварийному пропуску паводковых вод отработали специалисты МЧС территориальной подсистемы РСЧС, сообщили ИА Дейта в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Действия по безаварийному пропуску паводковых вод отработали специалисты МЧС территориальной подсистемы РСЧС, сообщили ИА Дейта в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Комплексную тренировку по действиям сил и средств МЧС и территориальных звеньев подсистемы Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по безаварийному пропуску весеннего паводка провели в Хабаровском крае. Актуальность этого риска очевидна. Вскрытие рек в регионе происходит в конце марта — апреле. Поэтому подготовка проводится заблаговременно.
Тренировка началась с оповещения и сбора личного состава и постановки задач. По легенде, в результате резкого таяния льда произошло повышение уровней воды в реках края. Это привело к подтоплению жилых домов в населенных пунктах сразу нескольких районов. В зоне условного подтопления оказалось несколько тысяч человек. Необходимо повести отселение и эвакуацию людей из подтопленных территорий, организовать условия первоочередного их жизнеобеспечения и организовать мероприятия по защите населенных пунктов, объектов экономики, участков дорог и дорожных сооружений от подтопления.
Для оперативного реагирования в сложившейся ситуации было организовано межведомственное взаимодействие. На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю развернут оперативный штаб, проведено заседание комиссии по ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Правительства края. В ходе уточнения обстановки был сверены основные силы и средства, находящиеся в готовности к реагированию на ЧС и оказанию помощи населению, их ориентировочное время прибытия, запасы материальных ресурсов для проведения
Одновременно с этим прошла и практическая отработка действий подразделений МЧС России. По сигналу тревоги в готовность к убытию в зону условной ЧС были приведены краевая аэромобильная группировка МЧС России из числа личного состава Специализированной
Пожарными СПСЧ был развернут современный
Аэромобильная группа Дальневосточного регионального
«В ходе тренировки удалось достигнуть главных задач — уточнить алгоритмы действий подразделений МЧС, правительства края и органов местного самоуправления, различных министерств и ведомств по предупреждению возможных рисков в период прохождения паводка. Ведь от слаженности работы каждого звена зависит общий результат работы. Кроме того, при рассмотрении наихудших сценариев обстановки мы в очередной раз проверили возможные слабые места. Также обсудили необходимые превентивные мероприятия, которые нужно начинать выполнять уже сейчас, чтобы наоборот не допустить ЧС, для ликвидации которых потребуется гораздо больше сил, средств и ресурсов», — отметил ВрИО начальника ГУ МЧС по Хабаровскому краю Алексей Татаркин.