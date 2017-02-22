Енотов и медведей накормят блинами в комсомольском зооцентре

Для них проведут чаепитие на открытом воздухе. Также на Масленицу питомцев центра покормят блинами. Угощение будет приготовлено по особому рецепту — на воде, без сахара и соли. Медведь Кузя получит блины с медом и вареньем, еноты и хищники — блины из печени, верблюд, обезьяны, галаго и лемуры — из моркови.

По традиции комсомольчане сожгут чучело Масленицы. Мероприятие начнется в 15:00, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Комсомольска.