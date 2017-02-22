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04:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Енотов и медведей накормят блинами в комсомольском зооцентре

25 февраля в Комсомольске-на-Амуре пройдет «Звериная Масленица». Жители города соберутся в зооцентре «Питон».

Для них проведут чаепитие на открытом воздухе. Также на Масленицу питомцев центра покормят блинами. Угощение будет приготовлено по особому рецепту — на воде, без сахара и соли. Медведь Кузя получит блины с медом и вареньем, еноты и хищники — блины из печени, верблюд, обезьяны, галаго и лемуры — из моркови.

По традиции комсомольчане сожгут чучело Масленицы. Мероприятие начнется в 15:00, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Комсомольска.

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