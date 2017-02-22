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04:53 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Первый детский хоспис откроют в Иркутской области в сентябре

Сейчас в регионе более 250 детей нуждаются в специализированной паллиативной помощи.

Первый в Иркутской области детский хоспис откроется в сентябре 2017 года. В паллиативное отделение будет перепрофилирован Дом ребенка в Иркутске, сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения Олега Ярошенко.

«Учреждение будет запущено к сентябрю 2017 года. Для проведения капитального ремонта здания, приобретения оборудования, переобучения персонала из областного бюджета выделено 7,5 млн руб. Первоначально планируется создать 25 хосписных коек», — сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, в настоящее время дети-инвалиды, страдающие хроническими психическими заболеваниями, проживают в Иркутской области в четырех детских домах-интернатах для умственно отсталых детей.

Отмечается, что при отделении также будет работать выездная бригада, которая сможет выезжать к детям из семей, а также находящимся в социальных учреждениях. Сейчас в регионе более 250 детей нуждаются в специализированной паллиативной помощи.

Специалисты иркутского детского хосписа в ближайшее время пройдут профессиональную переподготовку в Санкт-Петербурге.

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