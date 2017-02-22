Первый детский хоспис откроют в Иркутской области в сентябре
Сейчас в регионе более 250 детей нуждаются в специализированной паллиативной помощи.
Сейчас в регионе более 250 детей нуждаются в специализированной паллиативной помощи.
Первый в Иркутской области детский хоспис откроется в сентябре 2017 года. В паллиативное отделение будет перепрофилирован Дом ребенка в Иркутске, сообщили в
«Учреждение будет запущено к сентябрю 2017 года. Для проведения капитального ремонта здания, приобретения оборудования, переобучения персонала из областного бюджета выделено 7,5 млн руб. Первоначально планируется создать 25 хосписных коек», — сказали в
По данным ведомства, в настоящее время
Отмечается, что при отделении также будет работать выездная бригада, которая сможет выезжать к детям из семей, а также находящимся в социальных учреждениях. Сейчас в регионе более 250 детей нуждаются в специализированной паллиативной помощи.
Специалисты иркутского детского хосписа в ближайшее время пройдут профессиональную переподготовку в