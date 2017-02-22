Собаки-пожарные и псы-медики покажут мастерство в Иркутске
Собаки из разных родов войск покажут мастерство в Иркутске.
Собаки из разных родов войск покажут мастерство в Иркутске.
Показательные выступления собак всех родов войск (пожарных, спасателей, медиков, подрывников
В питомнике покажут отражение противников под прикрытием БТР. Гости мероприятия смогут разобрать и собрать автомат Калашникова, поучаствовать в конкурсе «Защитники Отечества» — лучшие получат в подарок памятные армейские котелки и фляжки. Желающие смогут с ветерком покататься на собачьих упряжках и лошадях запряженных в сани. Организаторы предложат всем желающим отведать настоящей солдатской каши.