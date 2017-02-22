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04:54 (мск), источник: Baikal-info.ru

Собаки-пожарные и псы-медики покажут мастерство в Иркутске

Собаки из разных родов войск покажут мастерство в Иркутске.

Показательные выступления собак всех родов войск (пожарных, спасателей, медиков, подрывников и т. д.) начнутся в 12:00 23 февраля 2017 года в питомнике «К-9» в Иркутске по адресу: ул. Карпинская, 125. Как рассказал «Байкал Инфо» руководитель питомника Вячеслав Славин, традиционное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, проводится уже много лет и собирает большое количество детей, подростков и взрослых.

В питомнике покажут отражение противников под прикрытием БТР. Гости мероприятия смогут разобрать и собрать автомат Калашникова, поучаствовать в конкурсе «Защитники Отечества» — лучшие получат в подарок памятные армейские котелки и фляжки. Желающие смогут с ветерком покататься на собачьих упряжках и лошадях запряженных в сани. Организаторы предложат всем желающим отведать настоящей солдатской каши.

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