Уйти от воды. В Приангарье готовятся к весеннему половодью
В зоне риска — 57 населённых пунктов региона.
В зоне риска — 57 населённых пунктов региона.
«Календарная» весна уже на носу. Хоть за февральскими ветрами и недавними снегопадами её ещё трудно разглядеть, жители западной и южной части области, не лукавя, могут сказать: «Чувствуем запах весны». Для региональных властей и спасательных служб эта фраза — тревожный сигнал, время задуматься, как не выпустить наши многочисленные и своенравные реки из берегов.
На особом контроле.
По предварительным прогнозам, в зону возможного затопления попадают 57 населённых пунктов региона, где живут почти 17 тыс. чел. Традиционно пристальное внимание к себе притягивают 8 районов: Жигаловский, Качугский, Чунский,
Пытаться предсказать, как пройдёт сезон паводков, всё равно, что гадать на ромашке: затопит — не затопит. Например, прошлой весной населённые пункты области не превращались в русские «Венеции». А в 2015-м из некоторых деревень
— От наших ожиданий ничего не зависит, мы полагаемся только на работу спасателей со взрывчаткой, — говорит глава администрации Преображенского муниципального образования Александр Свистунов. — Если вовремя убрать все заторы, то мы останемся на суше. Правда, успеют это сделать или нет, никому неизвестно. Обычно в Катангский и Киренский районы отправляют «для профилактики» всего один вертолёт.
Также, по его словам, оперативной работе мешает тот факт, что теперь ввести режим ЧС могут только районные власти, а муниципалитеты вправе объявлять лишь режим повышенной готовности, то есть просто предупредить жителей о надвигающейся опасности.
Непредсказуемый сезон.
В столице Приангарья, помня проблемы, которые вынесли на поверхность ливни лета-2016, тоже готовятся к приходу весенних вод. Коммунальные службы начали чистить водоотводящие каналы и ливневую канализацию. 16 февраля Гидрометцентр сообщил, что угрозы паводков на территории Иркутска нет, крупные реки: Ангара, Иркут, Ушаковка — ведут себя спокойно. Но спустя несколько дней, 20 февраля, в городе
Как рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова, по предварительным данным, в марте среднемесячная температура в Иркутской области будет на