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05:41 (мск), источник: АиФ Иркутск

Уйти от воды. В Приангарье готовятся к весеннему половодью

В зоне риска — 57 населённых пунктов региона.

Источник: Reuters

«Календарная» весна уже на носу. Хоть за февральскими ветрами и недавними снегопадами её ещё трудно разглядеть, жители западной и южной части области, не лукавя, могут сказать: «Чувствуем запах весны». Для региональных властей и спасательных служб эта фраза — тревожный сигнал, время задуматься, как не выпустить наши многочисленные и своенравные реки из берегов.

На особом контроле.

По предварительным прогнозам, в зону возможного затопления попадают 57 населённых пунктов региона, где живут почти 17 тыс. чел. Традиционно пристальное внимание к себе притягивают 8 районов: Жигаловский, Качугский, Чунский, Казачинско-Ленский, Тайшетский, Усть-Кутский, Киренский и Катангский. Для них готовят оперативные группы, которые будут проводить мониторинг паводковой обстановки.

Пытаться предсказать, как пройдёт сезон паводков, всё равно, что гадать на ромашке: затопит — не затопит. Например, прошлой весной населённые пункты области не превращались в русские «Венеции». А в 2015-м из некоторых деревень всё-таки пришлось «выкачивать» воду. Тогда в мае «взбунтовалась» одна из самых капризных рек региона Нижняя Тунгуска. Из-за затора уровень воды поднялся, подтопило сёла Катангского района — Подволошино и Преображенку. Больше всего досталось второму: в Преображенке пострадали почти две сотни домов, в которых проживали 450 человек. А что ждут в селе в этом году?

— От наших ожиданий ничего не зависит, мы полагаемся только на работу спасателей со взрывчаткой, — говорит глава администрации Преображенского муниципального образования Александр Свистунов. — Если вовремя убрать все заторы, то мы останемся на суше. Правда, успеют это сделать или нет, никому неизвестно. Обычно в Катангский и Киренский районы отправляют «для профилактики» всего один вертолёт.

Также, по его словам, оперативной работе мешает тот факт, что теперь ввести режим ЧС могут только районные власти, а муниципалитеты вправе объявлять лишь режим повышенной готовности, то есть просто предупредить жителей о надвигающейся опасности.

Непредсказуемый сезон.

В столице Приангарья, помня проблемы, которые вынесли на поверхность ливни лета-2016, тоже готовятся к приходу весенних вод. Коммунальные службы начали чистить водоотводящие каналы и ливневую канализацию. 16 февраля Гидрометцентр сообщил, что угрозы паводков на территории Иркутска нет, крупные реки: Ангара, Иркут, Ушаковка — ведут себя спокойно. Но спустя несколько дней, 20 февраля, в городе всё-таки пришлось ввести режим повышенной готовности из-за возможного подтопления садоводств «Нептун» и «Ангара-3» возле станции Батарейная, где постоянно живут почти 250 человек. В первой половине февраля в этой местности на реке возник затор из-за скопления шуги. 19 февраля вода подходила вплотную к дороге, которая находится между Ангарой и одним из садоводств. Но, по прогнозу метеорологов, в праздничные дни придёт потепление, ледяной затор разрушится, а уровень воды снизится.

Как рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова, по предварительным данным, в марте среднемесячная температура в Иркутской области будет на два-три градуса выше нормы. Станет ли это причиной ранних паводков, сказать трудно, в отделе гидропрогнозов пока ещё боятся делать какие-то предположения — точные мониторинги по вскрытию рек будут готовы только к началу апреля.

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