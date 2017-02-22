Пермские электрички изменят расписание на длинные выходные
Некоторые маршруты не будут работать все четыре дня.
Некоторые маршруты не будут работать все четыре дня.
Расписание нескольких электричек изменится на длинные февральские выходные. Как сообщает «Пермская пригородная компания», с 22 по 26 февраля вводится следующий порядок курсирования пригородных поездов:
— № 7194/7193 сообщением Пермь-2 — Кунгур курсируют 22 и 26 февраля, отменены на 24 февраля;.
— № 6121 сообщением Кукуштан — Пермь-2 отменен в период с 23 по 26 февраля, так как поезд ходит только по рабочим дням;.
— № 6220/6223 сообщением Пермь-2 — Комарихинская курсируют согласно графику 25 и 26 февраля;.
— № 7182 сообщением Чусовская — Теплая Гора курсирует 22 и 26 февраля, отменен 24 февраля;.
— № 7181 сообщением Теплая Гора — Чусовская курсирует 23 и 27 февраля, отменен 25 февраля;.
— № 7184 сообщением Чусовская — Пашия курсирует 23,24 и 25 февраля, отменен 22 февраля;.
— № 6875 сообщением Пашия — Чусовская курсирует 24, 25 и 26 февраля, отменен 23 февраля.
Более подробно с изменениями можно ознакомиться на сайте ОАО «Пермская пригородная компания», в пригородных кассах и через мобильное приложение «Пригород».
Информацию о стоимости билетов, льготах и провозе багажа можно получить по телефону