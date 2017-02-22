Пермские электрички изменят расписание на длинные выходные

Расписание нескольких электричек изменится на длинные февральские выходные. Как сообщает «Пермская пригородная компания», с 22 по 26 февраля вводится следующий порядок курсирования пригородных поездов:

— № 7194/7193 сообщением Пермь-2 — Кунгур курсируют 22 и 26 февраля, отменены на 24 февраля;.

— № 6121 сообщением Кукуштан — Пермь-2 отменен в период с 23 по 26 февраля, так как поезд ходит только по рабочим дням;.

— № 6220/6223 сообщением Пермь-2 — Комарихинская курсируют согласно графику 25 и 26 февраля;.

— № 7182 сообщением Чусовская — Теплая Гора курсирует 22 и 26 февраля, отменен 24 февраля;.

— № 7181 сообщением Теплая Гора — Чусовская курсирует 23 и 27 февраля, отменен 25 февраля;.

— № 7184 сообщением Чусовская — Пашия курсирует 23,24 и 25 февраля, отменен 22 февраля;.

— № 6875 сообщением Пашия — Чусовская курсирует 24, 25 и 26 февраля, отменен 23 февраля.

Более подробно с изменениями можно ознакомиться на сайте ОАО «Пермская пригородная компания», в пригородных кассах и через мобильное приложение «Пригород».