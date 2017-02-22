Работник мечети в Актобе подал иск на главного имама на 500 тыс тенге

60-летний Дамен Омирбек просит взыскать с духовного лидера актюбинских мусульман — Толеби Оспана, более 300 тысяч тенге за вынужденный прогул, и 200 тысяч тенге в качестве компенсации за моральный вред.

В своем заявлении мужчина указал, что во время очередного трудового отпуска ответчик уволил его с работы, что противоречит закону. Также он пожаловался на отстранение его главным имамом от должности официального представителя фонда «Зекет» при мечети «Нургасыр». По словам Дамена Омирбека, объективных причин тому не было.