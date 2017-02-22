Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Украинский дипломат не удержался прокомментировать смерть Чуркина
Знаменитая певица разломала полученную награду прямо на сцене
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
Лавров объяснил выходку Киева из-за смерти Чуркина – СМИ
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
СМИ: Кадыров написал обращение в связи со смертью Виталия Чуркина
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
1275-летие Солнца нации
16Скончался Виталий Чуркин
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
07:06 (мск), источник: Newtimes.kz

Работник мечети в Актобе подал иск на главного имама на 500 тыс тенге

Работник мечети «Нургасыр» обратился в городской суд по гражданским делам с иском в отношении главного имама области, передает «Рика-ТВ».

60-летний Дамен Омирбек просит взыскать с духовного лидера актюбинских мусульман — Толеби Оспана, более 300 тысяч тенге за вынужденный прогул, и 200 тысяч тенге в качестве компенсации за моральный вред.

В своем заявлении мужчина указал, что во время очередного трудового отпуска ответчик уволил его с работы, что противоречит закону. Также он пожаловался на отстранение его главным имамом от должности официального представителя фонда «Зекет» при мечети «Нургасыр». По словам Дамена Омирбека, объективных причин тому не было.

Тем временем, пресс-служба «Нургасыра» через официальный сайт мечети информирует, что истец не является их работником, тогда как Дамен Омирбек ссылается на трудовой договор между ним и бывшим имамом Актюбинской области Абдумутали Дауренбековым. Так как документ не был расторгнут, он считается пролонгированным, стало быть, действующим, считает истец.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
20 млн тенге взыскано с отдела строительства акимата Атырау
Трамп собрался заключить сделку с Россией
Парламент Великобритании одобрил аналог «закона Магнитского»
Доклад Amnesty International раскритиковал «пакет Яровой»
Эксперты не смогли быстро определить причины смерти Чуркина
СМИ узнали о просьбе Генпрокуратуры к Медведеву о новых офисах
«Манчестер Сити» и «Монако» забили восемь голов в Лиге чемпионов
NASA объявило об экстренной пресс-конференции
Спорт
Пятерых российских лыжников не пустили на чемпионат мира Для некоторых из наших звезд решение Спортивного арбитражного суда может стать финальной точкой в карьере
Авто
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000 Китайский концерн Beijing Automobile Works (BAIC) выпустит новый внедорожник, который пока скрывается под кодовым номером 008
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь