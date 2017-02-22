Работник мечети в Актобе подал иск на главного имама на 500 тыс тенге
Работник мечети «Нургасыр» обратился в городской суд по гражданским делам с иском в отношении главного имама области, передает «
Работник мечети «Нургасыр» обратился в городской суд по гражданским делам с иском в отношении главного имама области, передает «
60-летний Дамен Омирбек просит взыскать с духовного лидера актюбинских мусульман — Толеби Оспана, более 300 тысяч тенге за вынужденный прогул, и 200 тысяч тенге в качестве компенсации за моральный вред.
В своем заявлении мужчина указал, что во время очередного трудового отпуска ответчик уволил его с работы, что противоречит закону. Также он пожаловался на отстранение его главным имамом от должности официального представителя фонда «Зекет» при мечети «Нургасыр». По словам Дамена Омирбека, объективных причин тому не было.
Тем временем,