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06:00 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Определились все участники ЧМ по ориентированию в Красноярске

На соревнованиях выступят ориентировщики из 21 страны.

Определились все участники чемпионата мира по лыжному ориентированию, который стартует 5 марта в Красноярске. Об этом сообщили в дирекции Универсиады-2019.

На соревнованиях выступят спортсмены из 21 страны. Самую большую заявку представила Россия — по 6 представителей у мужчин и женщин. Швеция, Финляндия, Чехия и Казахстан делегировали по 4 ориентировщика в каждую категорию. Самым «дальним» участником ЧМ станет Япония, отправившая в Красноярск 5 спортсменов. Всего заявлено 58 мужчин и 36 женщин.

В дирекции Универсиады отметили, что среди участников чемпионата мира будут 5 красноярцев. Все они прошли отбор в сборную России. Край представят трехкратные чемпионы мира Кирилл Веселов, Андрей Григорьев и Полина Фролова, двукратная чемпионка мира Юлия Тарасенко и чемпион мира Владимир Барчуков.

Команды прилетят в Красноярск 5 марта. Первый старт у ориентировщиков (смешанная эстафета) состоится 7 марта. Гонку покажет федеральный спортивный телеканал «МатчТВ».

Всего ориентировщики разыграют 9 комплектов наград. Медали уже изготовлены — их предоставляет Международная федерация ориентирования (IOF). Ожидается, что награды доставят в Красноярск 1 марта.

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