Спортсмен из Приморья установил новый рекорд

Он сдвинул с места электровоз весом 288 тонн в железнодорожном депо поселка Смоляниново в Приморском крае.

Спортсмен посетовал на плохую погоду, из-за которой он только со второй попытки отбуксировал электровоз на 1,1 метра. Кроме того, по его словам, дополнительную нагрузку создавала застывающая на морозе густая смазка для обработки деталей состава.

Видеозапись своего достижения Иван Савкин планирует отправить представителям Книги рекордов Гиннесса.