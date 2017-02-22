Спортсмен из Приморья установил новый рекорд
Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин установил новый рекорд, сообщает ИА «Дейта».
Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин установил новый рекорд, сообщает ИА «Дейта».
Он сдвинул с места электровоз весом 288 тонн в железнодорожном депо поселка Смоляниново в Приморском крае.
Спортсмен посетовал на плохую погоду,
Видеозапись своего достижения Иван Савкин планирует отправить представителям Книги рекордов Гиннесса.
Напомним, ранее приморский силач тягал многотонные аэробус, паром, тепловоз,