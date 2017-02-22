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06:51 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Полиция разыскивает сбежавшего из психиатрической больницы пациента

В Новосибирске из психиатрической больницы № 3 сбежал 30-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

29 декабря 30-летний Виктор Пашин ушел из психиатрической больницы № 3, расположенной по улице Красноводская, 36. До настоящего времени его местонахождение не установлено. Как отметили в полиции, мужчина может находиться в Сузунском районе Новосибирской области.

Приметы: На вид 30 лет, рост 160−174 см, среднего телосложения, волос темный.

Особые приметы: голос звонкий, говорит быстро, картавит, жестикулирует. При ходьбе сутулится.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого просьба сообщить в полицию по телефонам: 232−81−80, 232−81−79, 232−80−87, 232−14−39, 232- 15−07, или 02.

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