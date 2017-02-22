Полиция разыскивает сбежавшего из психиатрической больницы пациента

29 декабря 30-летний Виктор Пашин ушел из психиатрической больницы № 3, расположенной по улице Красноводская, 36. До настоящего времени его местонахождение не установлено. Как отметили в полиции, мужчина может находиться в Сузунском районе Новосибирской области.

Приметы: На вид 30 лет, рост 160−174 см, среднего телосложения, волос темный.

Особые приметы: голос звонкий, говорит быстро, картавит, жестикулирует. При ходьбе сутулится.