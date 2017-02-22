Красноярский край и Новосибирская область — лидеры по количеству банкротов в Сибири

Среди регионов Сибири больше всего банкротов зарегистрировано в Красноярском крае (16,9 тыс.) и Новосибирской области (13,7 тыс.), меньше всего — в республике Алтай (719 человек) и Туве (1235 человек). Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Красноярский край наряду с Чукоткой, Бурятией и Московской областью также вошел в рейтинг с самой высокой долей потенциальных банкротов среди общего числа заемщиков с открытыми счетами.

Больше половины потенциальных банкротов — мужчины, их примерно 55%, женщин — 45%.

При этом среди всех заемщиков с открытыми счетами соотношение противоположное. Больше всего среди потенциальных банкротов людей в возрасте 50−60 лет — 20%, 30−35 лет — 18%, 35−40 лет — 17%, 40−45 лет — 16%, 45−50 лет — 13%, 25−30 — 10%. Заемщиков старше 60 лет среди потенциальных банкротов — 5%, а молодежи в возрасте до 25 лет — менее 1%.