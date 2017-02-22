Организаторы лотереи ищут новосибирца, выигравшего 7 990 520 рублей

Как сообщили VN.ru в пресс-службе «Гослото», субботний победитель родом из Новосибирска. «На 6208-й тираж он купил всего один билет стоимостью 80 рублей — в одном игровом поле сибиряк отметил числа 36, 18, 21, 9 и 11, — говорят в “Гослото”. — Как вы догадались, именно эти номера выпали в розыгрыше, принеся победителю суперприз — 7 990 520 рублей». Известно, что победный билет куплен через интернет.

Любопытный факт: чуть больше месяца назад, 12 января, победителем «Гослото «5 из 36» также стал житель Новосибирска.

А в понедельник миллионером стал житель Красноярска. Он купил билет в лотерейном киоске города. Билет обошелся в 480 рублей: участник заполнил шесть полей по пять чисел. Примечательно, что в 6218-м тираже «Гослото «5 из 36» красноярец выиграл трижды: в одном поле он угадал пять чисел и получит суперприз в три миллиона рублей, а еще в двух полях он угадал по два числа, и дополнительно выиграл 160 рублей.

Добавим, что весной прошлого года еще один житель Новосибирска установил абсолютный рекорд по везению. Доктор Николай Ф. выиграл самый большой джек-пот в истории России — более 358 миллионов рублей. Счастливчику удалось угадать комбинацию из шести номеров, которая принесла выигрыш в размере 358 358 466 рублей. Николаю Ф. понадобилось больше месяца, чтобы прийти в себя. Все это время 47-летний победитель не мог поверить, что именно ему посчастливилось сорвать джек-пот. Более того, даже после проверки билета новосибирец не сразу осознал, что произошло. Вскоре врач сменил местожительство и сейчас проживает в Москве.

Кстати, организаторы лотереи составили своеобразный рейтинг «Регионов особой удачности». В нем первое место занимают жители Башкортостана (12 крупных выигрышей). Новосибирская область в этом топе занимает лишь восьмое место с показателем шесть крупных выигрышей в год.