Подо Ржевом нашли медальон солдата из Прикамья

Поисковики нашли останки пропавшего без вести солдата. Красноармеец Георгий Гусельников призывался с территории Молотовской области.

«В августе 2016 года в ходе поисковых работ Международного военно-исторического лагеря “Калининский фронт” близ ур. Крутики, Ржевского района, Тверской области поисковый отряд обнаружил останки бойца с медальоном, — говорится в сообщении ржевского отряда “Память 29 армии”. — Гусельников Георгий Иванович, 1911 г. р. По медальону место рождения и адрес семьи совпадает: РСФСР, Молотовская обл., Кизеловский р-н, с/с В-Губаха, поселок Поскотина».

В документах поисковики нашли информацию о солдате. Нашего земляка призвали 23 сентября 1941 года. Красноармеец родился в деревне Гуслята Нердвинского района. Пропавшим без вести считается с апреля 1942 года.

Похоронить солдата планируют 22 июня 2017 года. Сейчас ржевские поисковики ищут родных погибшего бойца.