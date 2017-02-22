Подо Ржевом нашли медальон солдата из Прикамья
Поисковики хотят найти родных Георгия Гусельникова, пропавшего без вести в апреле 1942 года.
Поисковики хотят найти родных Георгия Гусельникова, пропавшего без вести в апреле 1942 года.
Поисковики нашли останки пропавшего без вести солдата. Красноармеец Георгий Гусельников призывался с территории Молотовской области.
«В августе 2016 года в ходе поисковых работ Международного
В документах поисковики нашли информацию о солдате. Нашего земляка призвали 23 сентября 1941 года. Красноармеец родился в деревне Гуслята Нердвинского района. Пропавшим без вести считается с апреля 1942 года.
Похоронить солдата планируют 22 июня 2017 года. Сейчас ржевские поисковики ищут родных погибшего бойца.