В День защитника отечества Омский планетарий приглашает на романтические лекции
23 февраля в Омском планетарии состоятся две лекции. Первая называется «Романтическая Вселенная».
23 февраля в Омском планетарии состоятся две лекции. Первая называется «Романтическая Вселенная».
Она будет проходить при использовании купольного цифрового проектора.
«Под звёздным небом планетария Вас ждут самые красивые истории любви, волнующие любовные отношения мифических героев,
Другая лекция «Путешествие по звездному небу», гостей ждет аналоговый планетарий ZKP-1 Carl Zeiss Jena.
Продолжительность каждой лекции около одного часа. А при выборе, а в подарок посетители могут получить тектит — маленький кусочек небесного тела.
В День защитника отечества лекции будут проходить в 15:30, 17:00 и 18:30. Подробности — в группе мероприятий: