В День защитника отечества Омский планетарий приглашает на романтические лекции

Она будет проходить при использовании купольного цифрового проектора.

«Под звёздным небом планетария Вас ждут самые красивые истории любви, волнующие любовные отношения мифических героев, по-прежнему вдохновляющие своей возвышенностью людей на Земле. Вы сможете узнать о том, как любовь влияла на поведение богов, и какие мифические персонажи древней Греции олицетворяют созвездия на небе, почувствовать романтическую атмосферу и конечно же увидеть тысячи звёзд, вспыхивающих на куполе Звёздного зала только для влюблённых сердец», — гласит анонс лекции.

Другая лекция «Путешествие по звездному небу», гостей ждет аналоговый планетарий ZKP-1 Carl Zeiss Jena.

Продолжительность каждой лекции около одного часа. А при выборе, а в подарок посетители могут получить тектит — маленький кусочек небесного тела.

В День защитника отечества лекции будут проходить в 15:30, 17:00 и 18:30. Подробности — в группе мероприятий: