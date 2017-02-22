Омскую область начнет топить с конца марта
В среду, 22 февраля, глава Управления МЧС по Омской области Владимир Корбут дал
В среду, 22 февраля, глава Управления МЧС по Омской области Владимир Корбут дал
«Если оценивать мероприятия по паводкообразующим факторам, то мы наблюдали такие явления, как переувлажнение почвы. Это тоже не благоприятный фактор для прохождения паводка. Покров снега превышает многолетние нормы в два раза, а в некоторых местах и в три раза. И запасы будут расти. Поэтому мы готовимся к паводку 2017 года с максимальным ущербом», — отметил Корбут.
Он добавил, что обильное таяние снега начнется с 20 марта. Дабы минимизировать ущерб, региональное МЧС совместно с властями проводят различные мероприятия. В частности, вывозят снег из мест, которые могут быть подтоплены.