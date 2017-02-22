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06:27 (мск), источник: СуперОмск

Омскую область начнет топить с конца марта

В среду, 22 февраля, глава Управления МЧС по Омской области Владимир Корбут дал пресс-конференцию по подготовке нашего города к паводку. По его словам, в этом году регион ждет непростая весна.

Источник: РИА "Новости"

«Если оценивать мероприятия по паводкообразующим факторам, то мы наблюдали такие явления, как переувлажнение почвы. Это тоже не благоприятный фактор для прохождения паводка. Покров снега превышает многолетние нормы в два раза, а в некоторых местах и в три раза. И запасы будут расти. Поэтому мы готовимся к паводку 2017 года с максимальным ущербом», — отметил Корбут.

Он добавил, что обильное таяние снега начнется с 20 марта. Дабы минимизировать ущерб, региональное МЧС совместно с властями проводят различные мероприятия. В частности, вывозят снег из мест, которые могут быть подтоплены.

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