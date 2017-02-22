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07:11 (мск), источник: 365info.kz

Погода 22 февраля: снегопады, метели и туман

В среду, 22 февраля, на большей части территории Казахстана ожидаются снегопады, передает «Казгидромет».

Источник: 365info.kz

Только в южной части республики осадков не предвидится. В Западно-Казахстанской и Актюбинской областях ветер усилится до 18−20 м/с, местами гололед.

В Атырауской и Мангистауской областях — туман, гололед.

В Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях ожидается усиление ветра до 20 м/с (порывы до 28 м/с) с метелью, гололед, местами туман.

В Жамбылской области прогнозируется усиление ветра до 15−20 м/с, в Алматинской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях — местами туман и гололед.

В Алматы переменная облачность, без осадков, до +3. В Астане облачно, днем временами снег и метель, до -2.

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