Погода 22 февраля: снегопады, метели и туман

Только в южной части республики осадков не предвидится. В Западно-Казахстанской и Актюбинской областях ветер усилится до 18−20 м/с, местами гололед.

В Атырауской и Мангистауской областях — туман, гололед.

В Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях ожидается усиление ветра до 20 м/с (порывы до 28 м/с) с метелью, гололед, местами туман.

В Жамбылской области прогнозируется усиление ветра до 15−20 м/с, в Алматинской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях — местами туман и гололед.

В Алматы переменная облачность, без осадков, до +3. В Астане облачно, днем временами снег и метель, до -2.