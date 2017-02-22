Погода 22 февраля: снегопады, метели и туман
В среду, 22 февраля, на большей части территории Казахстана ожидаются снегопады, передает «Казгидромет».
В среду, 22 февраля, на большей части территории Казахстана ожидаются снегопады, передает «Казгидромет».
Только в южной части республики осадков не предвидится. В
В Атырауской и Мангистауской областях — туман, гололед.
В Костанайской, Акмолинской,
В Жамбылской области прогнозируется усиление ветра до 15−20 м/с, в Алматинской,
В Алматы переменная облачность, без осадков, до +3. В Астане облачно, днем временами снег и метель, до -2.