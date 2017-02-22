Красноярский ученый призвал не торопиться с выводами о затоплении России
«Дать надежный прогноз с оценкой пространственной неоднородности таких изменений пока, очевидно, не под силу никому», — считает Александр Онучин.
«Дать надежный прогноз с оценкой пространственной неоднородности таких изменений пока, очевидно, не под силу никому», — считает Александр Онучин.
Дать точный прогноз поведения арктических ледников и, в частности, вероятности затопления части территории России пока невозможно. С таким мнением выступил директор красноярского Института леса им В. Н. Сукачева СО РАН, доктор биологических наук и профессор Александр Онучин.
Напомним, на днях группа ученых Уральского федерального университета предположила, что через 50 лет восемь регионов РФ могут быть затоплены
Александр Онучин считает, что проблему глобального потепления и деградации мерзлотного слоя необходимо принимать во внимание при оценке перспективных техногенных и экологических рисков, однако делать громкие заявления пока преждевременно.
«Что касается вероятности реализации тех или иных сценариев глобальных климатических изменений, то спекулировать на эту тему можно бесконечно. Дать надежный прогноз с оценкой пространственной неоднородности таких изменений пока, очевидно, не под силу никому», — отметил Онучин.
Ученый предложил не торопиться с выводами, а подождать подготовки верифицированной модели изменений климата в Арктике, над которой сейчас и работают в УрФУ.
«На основе численных экспериментов с этой моделью, наверное, будет целесообразно оценить, какая часть восьми регионов РФ исчезнет под водой. Это будет невредно знать лицам, принимающим решения, и учитывать в своей деятельности наряду с прогнозами противников парниковой теории глобального потепления», — заключил Александр Онучин.