Синоптики Приморья рассказали, чего ждать от погоды в праздничные дни
Сегодня, 22 февраля, погодные условия в Приморье определяет циклон. Снег, начавшийся утром на
Сегодня, 22 февраля, погодные условия в Приморье определяет циклон. Снег, начавшийся утром на
Завтра, 23 февраля, циклон выйдет на север Японского моря. Небольшой и умеренный снег сохранится в отдельных районах края. На побережье усилится
В пятницу, 24 февраля, погоду в Приморье будет определять поле повышенного атмосферного давления, поэтому небольшой снег возможен лишь на севере края. Ночью температура понизиться на
В субботу и в воскресенье ожидается погода без осадков. Ночью по краю от семи до двадцати семи мороза. Днем воздух будет прогреваться от минус одного до плюс четырех, на севере от одного до семи мороза.
Во Владивостоке завтра, 23 февраля, осадков не ожидается. Ветер
В пятницу, 24 февраля, во Владивостоке ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью сохранится сильный ветер, который днем ослабеет, ночью —
В субботу и воскресенье во Владивостоке сохранится погода без осадков. В субботу при южном