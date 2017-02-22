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06:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Синоптики Приморья рассказали, чего ждать от погоды в праздничные дни

Сегодня, 22 февраля, погодные условия в Приморье определяет циклон. Снег, начавшийся утром на юго-западе края, в течение дня распространится на всю территорию Приморья. Возможен гололед. Ветер южный умеренный. Температура воздуха от минус десяти до плюс трех градусов, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Завтра, 23 февраля, циклон выйдет на север Японского моря. Небольшой и умеренный снег сохранится в отдельных районах края. На побережье усилится северо-западный ветер. Температура воздуха начнет понижаться: ночью десять-пятнадцать градусов мороза, на побережье — минус один-шесть. Днем по краю шесть-одиннадцать мороза, в южной половине от минус четырех до плюс одного.

В пятницу, 24 февраля, погоду в Приморье будет определять поле повышенного атмосферного давления, поэтому небольшой снег возможен лишь на севере края. Ночью температура понизиться на четыре-девять градусов. Днем по краю минус от трех до восьми градусов мороза, на побережье — от минус двух до плюс трех.

В субботу и в воскресенье ожидается погода без осадков. Ночью по краю от семи до двадцати семи мороза. Днем воздух будет прогреваться от минус одного до плюс четырех, на севере от одного до семи мороза.

Во Владивостоке завтра, 23 февраля, осадков не ожидается. Ветер северо-западный сильный. Температура ночью пять-семь градусов мороза, днем минус два — четыре.

В пятницу, 24 февраля, во Владивостоке ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью сохранится сильный ветер, который днем ослабеет, ночью — восемь-десять градусов мороза, днем от ноля до минус двух.

В субботу и воскресенье во Владивостоке сохранится погода без осадков. В субботу при южном юго-западном ветер воздух прогреется до двух градусов тепла. В воскресенье будет прохладней: от ноля до минус двух.

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