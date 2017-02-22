Синоптики Приморья рассказали, чего ждать от погоды в праздничные дни

Завтра, 23 февраля, циклон выйдет на север Японского моря. Небольшой и умеренный снег сохранится в отдельных районах края. На побережье усилится северо-западный ветер. Температура воздуха начнет понижаться: ночью десять-пятнадцать градусов мороза, на побережье — минус один-шесть. Днем по краю шесть-одиннадцать мороза, в южной половине от минус четырех до плюс одного.

В пятницу, 24 февраля, погоду в Приморье будет определять поле повышенного атмосферного давления, поэтому небольшой снег возможен лишь на севере края. Ночью температура понизиться на четыре-девять градусов. Днем по краю минус от трех до восьми градусов мороза, на побережье — от минус двух до плюс трех.

В субботу и в воскресенье ожидается погода без осадков. Ночью по краю от семи до двадцати семи мороза. Днем воздух будет прогреваться от минус одного до плюс четырех, на севере от одного до семи мороза.

Во Владивостоке завтра, 23 февраля, осадков не ожидается. Ветер северо-западный сильный. Температура ночью пять-семь градусов мороза, днем минус два — четыре.

В пятницу, 24 февраля, во Владивостоке ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью сохранится сильный ветер, который днем ослабеет, ночью — восемь-десять градусов мороза, днем от ноля до минус двух.