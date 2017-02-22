Дороги закрыты в семи областях Казахстана

В Астане и Акмолинской области закрыто движение по всем направлениям для всех видов транспорта. Такие же ограничения действуют в Карагандинской области.

В Актюбинской области закрыто движение на участке Карабутак-Комсомол-граница Костанайской области (0−234 км, п. Карабутак- гр. Костанайской обл.).