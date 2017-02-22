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07:02 (мск), источник: 365info.kz

Дороги закрыты в семи областях Казахстана

Из-за непогоды и ограниченной видимости в семи областях Казахстана ограничено движение по загородным трассам.

Источник: 365info.kz

В Астане и Акмолинской области закрыто движение по всем направлениям для всех видов транспорта. Такие же ограничения действуют в Карагандинской области.

В Актюбинской области закрыто движение на участке Карабутак-Комсомол-граница Костанайской области (0−234 км, п. Карабутак- гр. Костанайской обл.).

В Восточно-Казахстанской области ограничено движение на участках: Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ (103−123 км); Усть-Каменогорск-Семей (10−198 км, с. Герасимовка-г. Семей); Семей-граница РФ (2−113 км); Омск-Майкапчагай (587−733 км, Павлодар-Семей, 756−900 км, г. Семей-Калбатау); Семей-Кайнар (8−266 км); Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ (41−105 км с. Секисовка-г. Риддер); Алматы-Усть-Каменогорск (778−1048 км г. Аягоз-с. Уланское).

В Павлодарской области закрыто движение по всем направлениям. В Костанайской области ограничено движение по дорогам Рудный-Карабутак (231−503 км, граница Актюбинской обл.), Житикара-граница РФ (252−377 км), Екатеринбург-Алматы (615−729 км от п. Зуевка-Сарыколь-гр. СКО), Костанай-Аулиеколь-Сурган (0−232 км). В Северо-Казахстанской области закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта.

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