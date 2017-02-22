Женщина отсудила у коммунальщиков 100 тысяч за падение в яму
Сельчанка из Минусинского района отсудила у коммунальщиков 100 тыс. рублей компенсации морального вреда: женщина упала в яму на обочине дороги и сломала руку.
Сельчанка из Минусинского района отсудила у коммунальщиков 100 тыс. рублей компенсации морального вреда: женщина упала в яму на обочине дороги и сломала руку.
Инцидент произошел осенью 2015 года в селе Большая Иня. 54-летняя женщина оступилась одной ногой в яму и упала на руки, получив закрытые переломы лучевой и локтевой костей левой руки и тыльный подвывих кисти. Более полугода пострадавшая проходила лечение, но боли в руке остались — сейчас она не может выполнять работу по дому. В связи с постоянно испытываемыми физическими и нравственными страданиями женщина просила взыскать с виновного компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.
При таких обстоятельствах Минусинский городской суд удовлетворил требования женщины в полном объеме, постановив взыскать с коммунальщиков в ее пользу 100 тыс. рублей компенсации морального вреда и 2,5 тыс. рублей затрат на составление искового заявления.
«В апелляционной жалобе ответчик просил отменить судебное решение, одним из доводов назвав вину самой истицы, по его словам, “выбравшей небезопасный маршрут передвижения”. Но Красноярский краевой суд, отклонив жалобу за необоснованностью, оставил решение суда первой инстанции без изменения», — пояснила