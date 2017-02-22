Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Украинский дипломат не удержался прокомментировать смерть Чуркина
Генсек ООН прокомментировал присоединение Россией Крыма
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
Избегающая людей женщина с рождения пахнет рыбой
Девушку уволили с работы за чрезмерную красоту
«Ему приказали»: Лавров о выходке постпреда Украины по Чуркину
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Кадыров написал обращение в связи со смертью Виталия Чуркина
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
10«День без иммигрантов»
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
07:02 (мск), источник: Newslab.ru

Женщина отсудила у коммунальщиков 100 тысяч за падение в яму

Сельчанка из Минусинского района отсудила у коммунальщиков 100 тыс. рублей компенсации морального вреда: женщина упала в яму на обочине дороги и сломала руку.

Источник: AP 2017

Инцидент произошел осенью 2015 года в селе Большая Иня. 54-летняя женщина оступилась одной ногой в яму и упала на руки, получив закрытые переломы лучевой и локтевой костей левой руки и тыльный подвывих кисти. Более полугода пострадавшая проходила лечение, но боли в руке остались — сейчас она не может выполнять работу по дому. В связи с постоянно испытываемыми физическими и нравственными страданиями женщина просила взыскать с виновного компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала полученные ею травмы как вред здоровью средней тяжести. Определяя ответчика по делу, суд установил, что в феврале 2015 года на ул. Мира в селе устранялся порыв сети водоснабжения, аварийные работы выполняло муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство». Оно должно было обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов на период ремонта, а после восстановления раскопанного участка — еще в течение 2 лет ликвидировать за свой счет просадки грунта. Устранив аварию, коммунальщики засыпали вырытую траншею грунтом и разровняли, но через несколько месяцев земля просела, и на обочине образовались ямы.

При таких обстоятельствах Минусинский городской суд удовлетворил требования женщины в полном объеме, постановив взыскать с коммунальщиков в ее пользу 100 тыс. рублей компенсации морального вреда и 2,5 тыс. рублей затрат на составление искового заявления.

«В апелляционной жалобе ответчик просил отменить судебное решение, одним из доводов назвав вину самой истицы, по его словам, “выбравшей небезопасный маршрут передвижения”. Но Красноярский краевой суд, отклонив жалобу за необоснованностью, оставил решение суда первой инстанции без изменения», — пояснила пресс-секретарь суда Наталья Мишанина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Не всё так страшно»: красноярский ученый о прогнозах затопления Сибири
Трамп собрался заключить сделку с Россией
Парламент Великобритании одобрил аналог «закона Магнитского»
Доклад Amnesty International раскритиковал «пакет Яровой»
Эксперты не смогли быстро определить причины смерти Чуркина
СМИ узнали о просьбе Генпрокуратуры к Медведеву о новых офисах
«Манчестер Сити» и «Монако» забили восемь голов в Лиге чемпионов
NASA объявило об экстренной пресс-конференции
Спорт
Пятерых российских лыжников не пустили на чемпионат мира Для некоторых из наших звезд решение Спортивного арбитражного суда может стать финальной точкой в карьере
Авто
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000 Китайский концерн Beijing Automobile Works (BAIC) выпустит новый внедорожник, который пока скрывается под кодовым номером 008
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь