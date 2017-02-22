Женщина отсудила у коммунальщиков 100 тысяч за падение в яму

Инцидент произошел осенью 2015 года в селе Большая Иня. 54-летняя женщина оступилась одной ногой в яму и упала на руки, получив закрытые переломы лучевой и локтевой костей левой руки и тыльный подвывих кисти. Более полугода пострадавшая проходила лечение, но боли в руке остались — сейчас она не может выполнять работу по дому. В связи с постоянно испытываемыми физическими и нравственными страданиями женщина просила взыскать с виновного компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала полученные ею травмы как вред здоровью средней тяжести. Определяя ответчика по делу, суд установил, что в феврале 2015 года на ул. Мира в селе устранялся порыв сети водоснабжения, аварийные работы выполняло муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство». Оно должно было обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов на период ремонта, а после восстановления раскопанного участка — еще в течение 2 лет ликвидировать за свой счет просадки грунта. Устранив аварию, коммунальщики засыпали вырытую траншею грунтом и разровняли, но через несколько месяцев земля просела, и на обочине образовались ямы.

При таких обстоятельствах Минусинский городской суд удовлетворил требования женщины в полном объеме, постановив взыскать с коммунальщиков в ее пользу 100 тыс. рублей компенсации морального вреда и 2,5 тыс. рублей затрат на составление искового заявления.