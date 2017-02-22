Регионы Дальнего Востока запаслись препаратами против ВИЧ
Все регионы Дальнего Востока обладают необходимым объёмом жизненно важных лекарств для
Все регионы Дальнего Востока обладают необходимым объёмом жизненно важных лекарств для
Накануне в 20 регионах России возник дефицит таблеток против ВИЧ. Дело в том, что с нового года правительство изменило систему закупки антиретровирусных препаратов. Раньше их покупали местные власти по собственным планам, теперь — Минздрав по единому расписанию. Поэтому график сбился, и в ряде регионов возникла нехватка. Например, в Алтайском крае, выяснила Международная коалиция по готовности к лечению. Централизованная поставка в регионы начнётся только в апреле.
В частности, высокая вероятность дефицита лекарств прогнозировалась в Амурской области. «Перерывов в терапии у наших пациентов не было», — заверила в беседе с DV заведующая отделом Амурского центра по борьбе со СПИД Юлия Тертышная. По её словам, в регионе накоплен трёхмесячный запас. Врач также исключила возможность дефицита, если Минздрав вовремя поставит препараты. В регионе зарегистрировано 485
Достаточно таблеток и в Приморском крае, который занимает первое место на Дальнем Востоке по количеству
В Хабаровском крае лекарств хватит до централизованной закупки, уверена главврач краевого Центра СПИД Анна Кузнецова. На учёте стоят 2,5 людей со статусом ВИЧ+.
«В Камчатском крае есть полный перечень необходимых лекарств для лечения пациентов с ВИЧ на шесть месяцев», — сообщила и.о. министра здравоохранения Марина Волкова. На диспансерном учёте с
«На сегодняшний день, слава богу, все нуждающиеся получают препараты, пока сбоев нет. Есть запасы на четыре, на пять, на шесть месяцев», — рассказала DV заведующая кабинетом профилактики ВИЧ Чукотской окружной больницы Светлана Зиньковская. Лечение получают 122 жителя Чукотки.
В Магаданской области есть запас лекарств до июля. На учёте в областном центре профилактики и борьбы со СПИД состоят 347 пациентов, рассказала министр здравоохранения Ирина Ларина.
Запаса лекарств на Сахалине хватит до августа нынешнего года, заверила главврач областного
В Еврейской АО медикаментов для больных ВИЧ хватит до мая, рассказала DV главный врач Биробиджанского Центра борьбы со СПИД Ольга Янович. «А там надеемся, что уже пойдут поставки», — добавила она. На учёте в
В Якутии DV не предоставили информацию.