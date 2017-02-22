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07:09 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Регионы Дальнего Востока запаслись препаратами против ВИЧ

Все регионы Дальнего Востока обладают необходимым объёмом жизненно важных лекарств для ВИЧ-инфицированных и не сталкивались с их дефицитом. По данным опрошенных DV врачей и чиновников, гарантированных законом препаратов должно хватить до начала централизованных закупок Минздрава.

Источник: Reuters

Накануне в 20 регионах России возник дефицит таблеток против ВИЧ. Дело в том, что с нового года правительство изменило систему закупки антиретровирусных препаратов. Раньше их покупали местные власти по собственным планам, теперь — Минздрав по единому расписанию. Поэтому график сбился, и в ряде регионов возникла нехватка. Например, в Алтайском крае, выяснила Международная коалиция по готовности к лечению. Централизованная поставка в регионы начнётся только в апреле.

В частности, высокая вероятность дефицита лекарств прогнозировалась в Амурской области. «Перерывов в терапии у наших пациентов не было», — заверила в беседе с DV заведующая отделом Амурского центра по борьбе со СПИД Юлия Тертышная. По её словам, в регионе накоплен трёхмесячный запас. Врач также исключила возможность дефицита, если Минздрав вовремя поставит препараты. В регионе зарегистрировано 485 ВИЧ-инфицированных.

Достаточно таблеток и в Приморском крае, который занимает первое место на Дальнем Востоке по количеству ВИЧ-инфицированных (9 тысяч человек). Лечение получают около 4 тысяч больных. «Запас лекарств гарантирует бесперебойное обеспечение пациентов до августа 2017 года», — рассказала DV главврач краевого Центра СПИД Лидия Скляр. По её словам, жалоб на перебои в терапии от пациентов и их родных не поступало. О проблемах с лекарствами нужно сообщать в приёмную главврача по номеру 263−63−72.

В Хабаровском крае лекарств хватит до централизованной закупки, уверена главврач краевого Центра СПИД Анна Кузнецова. На учёте стоят 2,5 людей со статусом ВИЧ+.

«В Камчатском крае есть полный перечень необходимых лекарств для лечения пациентов с ВИЧ на шесть месяцев», — сообщила и.о. министра здравоохранения Марина Волкова. На диспансерном учёте с ВИЧ-инфекцией стоит 456 жителей полуострова, рассказала главврач краевого Центра СПИД Ирина Давудова.

«На сегодняшний день, слава богу, все нуждающиеся получают препараты, пока сбоев нет. Есть запасы на четыре, на пять, на шесть месяцев», — рассказала DV заведующая кабинетом профилактики ВИЧ Чукотской окружной больницы Светлана Зиньковская. Лечение получают 122 жителя Чукотки.

В Магаданской области есть запас лекарств до июля. На учёте в областном центре профилактики и борьбы со СПИД состоят 347 пациентов, рассказала министр здравоохранения Ирина Ларина.

Запаса лекарств на Сахалине хватит до августа нынешнего года, заверила главврач областного СПИД-центра Елена Ломакина. По её словам, на учёте в центре сейчас cостоят 719 человек.

В Еврейской АО медикаментов для больных ВИЧ хватит до мая, рассказала DV главный врач Биробиджанского Центра борьбы со СПИД Ольга Янович. «А там надеемся, что уже пойдут поставки», — добавила она. На учёте в СПИД-центре автономии состоят 162 человека.

В Якутии DV не предоставили информацию.

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