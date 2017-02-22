Памяти павших во имя живых: Цветы к Вечному огню возложили в Хабаровске
Хабаровск, 22 февраля, AmurMedia.
Торжественной церемонией возложения цветов к Вечному огню в Хабаровске почтили память погибших военнослужащих при исполнении служебного долга.
Хабаровск, 22 февраля, AmurMedia.
Торжественной церемонией возложения цветов к Вечному огню в Хабаровске почтили память погибших военнослужащих при исполнении служебного долга.
Мероприятие было приурочено к грядущему Дню защитника Отечества. Возле мемориала Воинской Славы собрались сотни горожан. Мероприятие началось с возложения церемониального венка и минуты молчания. После, чеканя шаг в сторону площади Славы, направились ряды военных и праздничный оркестр. Завершилось мероприятие массовым возложением цветов к Вечному огню. Как проходило мероприятие — в фоторепортаже ИА AmurMedia.