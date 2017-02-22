Лучших военнослужащих чествовали в Хабаровском крае

Хабаровск, 22 февраля, AmurMedia.

Торжественный прием лучших военнослужащих по случаю Дня защитника Отечества прошел сегодня в Хабаровске. На нем чествовали солдат и офицеров, которые в прошлом году отличились успехами в боевой подготовке. От имени губернатора их поздравил заместитель председателя правительства края Александр Федосов, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

«Вооруженные Силы были, есть и будут гордостью нашей страны, — отметил Александр Федосов. — Для Хабаровского края День защитника Отечества имеет особое значение. Наш регион является надёжным форпостом дальневосточных рубежей, вся его история связана с героическими событиями. Хабаровск носит звание “Города воинской славы”. В этом заслуга поколений военнослужащих, особенно ветеранов. Вам выпала честь стать продолжателями воинских традиций».

За добросовестное несение службы приглашенным военнослужащим вручили премии губернатора Хабаровского края. Также всем лауреатам подарили наградные часы с символикой региона.

Напомним, что премия губернатора края лучшим солдатам и офицерам присуждается ежегодно с 1995 года. За это время ее удостоились 600 человек.