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07:16 (мск), источник: AmurMedia.ru

Лучших военнослужащих чествовали в Хабаровском крае

По случаю Дня защитника Отечества в правительстве региона прошел торжественный прием.

Хабаровск, 22 февраля, AmurMedia.

Торжественный прием лучших военнослужащих по случаю Дня защитника Отечества прошел сегодня в Хабаровске. На нем чествовали солдат и офицеров, которые в прошлом году отличились успехами в боевой подготовке. От имени губернатора их поздравил заместитель председателя правительства края Александр Федосов, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

«Вооруженные Силы были, есть и будут гордостью нашей страны, — отметил Александр Федосов. — Для Хабаровского края День защитника Отечества имеет особое значение. Наш регион является надёжным форпостом дальневосточных рубежей, вся его история связана с героическими событиями. Хабаровск носит звание “Города воинской славы”. В этом заслуга поколений военнослужащих, особенно ветеранов. Вам выпала честь стать продолжателями воинских традиций».

За добросовестное несение службы приглашенным военнослужащим вручили премии губернатора Хабаровского края. Также всем лауреатам подарили наградные часы с символикой региона.

Напомним, что премия губернатора края лучшим солдатам и офицерам присуждается ежегодно с 1995 года. За это время ее удостоились 600 человек.

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