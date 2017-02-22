Омичей приглашают на массовые обливания водой

Организатор — клуб закаливания и зимнего плавания «Моржи». Каждый желающий может принять участие в акции. Омичи под руководством ведущих и волонтеров выполнят серию спортивных упражнений, после чего приступят к массовому обливанию водой. Затем можно будет насладиться горячим чаем и увидеть показательные заплывы омских моржей в проруби.

При себе необходимо иметь купальный костюм, соответствующую обувь и полотенце. Ценные вещи, украшения рекомендуется оставить дома. Регистрация участников начнется в 11:00.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: 21−31−24 или 24−77−09.

В департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города отметили, что в этом году омский клуб закаливания и зимнего плавания «Моржи» начал свой юбилейный 50-й сезон.