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07:24 (мск), источник: Губерния онлайн

Зона трансфера заработала в Хабаровском аэропорту

В аэропорту Хабаровска открылась зона трансфера. Она предназначена для пассажиров, чья стыковка между рейсами составляет до двух часов. Проект реализован ОАО «Хабаровский аэропорт» совместно с АК «Аврора».

Первыми трансферную зону посетили 23 пассажира рейса № 5613 из Магадана, которые затем вылетели во Владивосток, Красноярск и Новосибирск, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ОАО «Хабаровский аэропорт».

«Выделение зоны трансфера для пассажиров рейсов с короткой стыковкой — это необходимое решение, позволяющее не только обеспечить больший комфорт людям, но и повысить оборачиваемость рейсов авиакомпаний, улучшить экономику перевозчиков», — рассказала первый заместитель исполнительного директора ОАО «Хабаровский аэропорт» Эльвира Ванюшкина.

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