Зона трансфера заработала в Хабаровском аэропорту

Первыми трансферную зону посетили 23 пассажира рейса № 5613 из Магадана, которые затем вылетели во Владивосток, Красноярск и Новосибирск, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ОАО «Хабаровский аэропорт».

«Выделение зоны трансфера для пассажиров рейсов с короткой стыковкой — это необходимое решение, позволяющее не только обеспечить больший комфорт людям, но и повысить оборачиваемость рейсов авиакомпаний, улучшить экономику перевозчиков», — рассказала первый заместитель исполнительного директора ОАО «Хабаровский аэропорт» Эльвира Ванюшкина.