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07:29 (мск), источник: AmurMedia.ru

Зима в эти праздники поборется с весной за господство в Хабаровском крае

Погода выдастся без морозов, но с сильным ветром и даже снегом.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 22 февраля, AmurMedia.

Погода в предстоящие праздники, кажется, не намерена баловать жителей Хабаровского края. Сильный ветер, а местами еще и снег, но погода все же будет ближе к весенней, чем к зимней, сообщила корр. ИА AmurMedia начальник долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Галина Брынцева.

— Практически на всей территории Хабаровского края в праздничные дни будет ветрено. 23 февраля на севере будет сильный ветер до 7−12 м/с, 24, 25 февраля — до 6−11 м/с. Температура ночью 21−27 градус мороза, местами до 30−36 градусов, на юге края до 11−16 градусов мороза. Днем будет тепло: на всей территории края от 3 до 10 градусов ниже 0, — рассказала Галина Брынцева.

В краевой столице в День защитника Отечества к ветру могут добавиться еще и осадки.

— В Хабаровске 23 и 25 февраля возможен небольшой снег. Скорость ветра завтра — 5−10 м/с, 24, 25 февраля — 6−11 м/с. Температура ночью 23 февраля составит 13−15 градусов мороза, в последующие дни похолодает до 18−20 градусов. Днем в эти праздничные дни до 8−11 градусов мороза, — сообщила Галина Брынцева.

Несмотря на ветер и снег погода, по словам синоптика, будет все же ближе к весенней, чем к зимней.

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