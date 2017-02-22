Владельцы угольного терминала в Находке бездействуют — ОНФ

В приморском городе Находка владельцы угольного терминала, который в буквальном смысле отравляет жизнь местного населения, всё ещё не приняли усилий для нормализации ситуации. Такое заявление сделал представитель краевого штаба ОНФ Юрий Логинов, по словам которого, остаётся надеяться хотя бы на жёсткость надзорных органов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За последний год загрязнение атмосферного воздуха в Находке угольной пылью увеличилось на 37%. Общественники уверены, что это яркий показатель неблагополучной ситуации в третьем по величине городе Приморского края, который угрожает жизни и здоровью местного населения, а также свидетельствует о слабой работе контролирующих структур.

«Пока владельцами угольного терминала в Находке не предприняты усилия по нормализации ситуации и переводу терминала на переработку угля в закрытом режиме», — акцентировал Юрий Логинов.

Активист отметил, что сегодня в непосредственности близости в порту Восточный строится перегрузочный угольный комплекс закрытого типа, и проект предусматривает существенную долю федерального финансирования.

«Если он (проект) будет реализован, может быть снят вопрос о перевалке угля в черте городской застройки Находки, или уж как минимум работающие мощности должны быть переведены на более безопасный для населения уровень», — предположил член ОНФ.

На фоне бездействия владельцев угольного терминала, общественники решили в очередной раз обратиться в надзорные органы с требованием принять более решительные действия для контроля ситуации в Находке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье разработают методику расчёта ущерба окружающей среде от воздействия угольной пыли. Губернатор Владимир Миклушевский пообещал, что приведёт в чувство злостных нарушителей высокими экологическими штрафами и заставит стивидоров не только соблюдать технологию перевалки угля, но и строить защитные сооружения.

Несколькими годами ранее Миклушевский подписал постановление, запрещающее строить новые угольные терминалы открытого типа, однако с того времени экологическая ситуация в Приморье только ухудшилась.