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07:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Центральном парке Новосибирска отметят Масленицу

В воскресенье, 26 февраля, в Центральном парке пройдут народные гуляния «Эх, разгуляй душа, Масленица!», сообщает пресс-служба мэрии.

В воскресенье, 26 февраля, в Центральном парке пройдут народные гуляния «Эх, разгуляй душа, Масленица!». Начало в 13−30.

«Организованы более 10 интерактивных игровых площадок и весенняя ярмарка, запланировано угощение новосибирцев горячими масленичными блинами. Всех посетителей ожидают викторины, розыгрыши, призы и подарки», — рассказали в пресс-службе.

На главной сцене выступят ансамбль песни и танцев «Чалдоны», ансамбль «Дружина», танцевальный коллектив «Юность Сибири», народный коллектив «Родной земли краса».

В этот день также пройдет открытие фестиваля «Ярый», участницы которого представят гостям парка коллекцию современной одежды с элементами традиционного русского костюма (цветы и орнаменты, меха и кружева, самоцветы и богатство красок). У посетителей будет возможность сфотографироваться с конкурсантками, принять участие в голосовании и выбрать лучшую коллекцию фестиваля.

В завершении праздника пройдет традиционное сожжение чучела и пиротехническое шоу.

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