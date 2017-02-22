В Центральном парке Новосибирска отметят Масленицу

В воскресенье, 26 февраля, в Центральном парке пройдут народные гуляния «Эх, разгуляй душа, Масленица!». Начало в 13−30.

«Организованы более 10 интерактивных игровых площадок и весенняя ярмарка, запланировано угощение новосибирцев горячими масленичными блинами. Всех посетителей ожидают викторины, розыгрыши, призы и подарки», — рассказали в пресс-службе.

На главной сцене выступят ансамбль песни и танцев «Чалдоны», ансамбль «Дружина», танцевальный коллектив «Юность Сибири», народный коллектив «Родной земли краса».

В этот день также пройдет открытие фестиваля «Ярый», участницы которого представят гостям парка коллекцию современной одежды с элементами традиционного русского костюма (цветы и орнаменты, меха и кружева, самоцветы и богатство красок). У посетителей будет возможность сфотографироваться с конкурсантками, принять участие в голосовании и выбрать лучшую коллекцию фестиваля.

В завершении праздника пройдет традиционное сожжение чучела и пиротехническое шоу.