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07:25 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Медики рассказали, как жевательная резинка влияет на организм

Жевательная резинка содержит диоксид титана.

Источник: Telegraf.com.ua

Диоксид титана (E171, титановые белила) — пищевая добавка, которую используют в качестве красителя для жевательной резинки, конфет, хлебобулочных изделий и других популярных продуктов питания.

Новое исследование специалистов Бингемтонского университета показало, что его регулярное употребление мешает клеткам тонкого кишечника усваивать питательные вещества и качественно выполнять функции иммунологической защиты.

Ученые подвергли культуру клеток тонкого кишечника четырехчасовому воздействию наночастиц диоксида титана, имитируя однократный прием окрашенной пищи и ее регулярное употребление (три раза в течение пяти дней).

Однократная экспозиция не оказала большого влияния на клетки кишечника, но хроническое воздействие диоксида титана уменьшило количество абсорбтивных выступов на их поверхности. Это связано с ослаблением кишечного барьера, замедлением метаболизма и ухудшением всасывания некоторых питательных веществ — железа, цинка и жирных кислот.

Регулярное употребление наночастиц диоксида титана связано с ослаблением кишечного барьера, замедлением метаболизма и ухудшением всасывания железа, цинка и жирных кислот.

— Оксид титана — популярная пищевая добавка, люди едят его много и долго. Не волнуйтесь, он вас не убьет. Но о некоторых его эффектах знать все же не помешает, — говорит Гретхен Малер, соавтор статьи, опубликованной в журнале NanoImpact. — Наночастицы титановых белил изменяют функции тонкого кишечника. Чтобы уменьшить их влияние, нужно избегать обработанных пищевых продуктов, в особенности — жвачек и конфет. Диоксид титана считается безопасным красителем, а его попадание внутрь нашего организма практически неизбежно.

Инертный нерастворимый материал обычно используется в производстве красок, бумаги, пластмасс, мыла и косметики. Он также является активным ингредиентом в минеральной основе солнцезащитных кремов и блокирует ультрафиолетовый свет.

В пищеварительную систему титановые белила попадают через зубные пасты, сахарную пудру, обезжиренное молоко, конфеты и жевательную резинку.

Ученые из Университета штата Аризона в 2012 году протестировали 89 популярных пищевых продуктов и обнаружили, что все они содержат диоксид титана.

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