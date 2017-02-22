Екатеринбург отметит праздник под снег с дождем

Праздничные дни в Екатеринбурге пройдут со знаком «плюс». Столбик термометра доберется до 3−4 градусов выше нуля, сообщили «Уралинформбюро» в Уральском гидрометцентре.

Днем 22 февраля 2017 года зарядит мокрый снег, воздух прогреется до плюс 2−4 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5−10 метров в секунду. Возможны порывы — до 15 метров в секунду.

23 февраля также ветрено — порывы до 6−11 метров в секунду. Столбик термометра задержится на отметке плюс 1−3, небольшой снег. 24 февраля погода существенно не изменится. В последующие дни к мокрому снегу добавится дождь, температура воздуха поднимется до плюс 5.

В начале марта в Екатеринбург вернутся холода, днем — до минус 10.