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07:24 (мск), источник: VN.RU

520 новосибирцев с «военными» фамилиями насчитали в ПФР

Проведенное в Отделении Пенсионного фонда по Новосибирской области социологическое исследование показало, что в регионе проживают 268 тысяч мужчин-пенсионеров, а среди них более 500 человек носят «военные» фамилии.

В преддверии Дня защитника Отечества Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области решило провести специальное социологическое исследование, чтобы выяснить, сколько мужчин-пенсионеров проживает в регионе.

Оказалось, что из более 813 тысяч получателей пенсии представителей сильного пола — 268 тысяч человек. Это получатели страховых пенсий (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца), пенсий по государственному обеспечению, социальной пенсии.

«Стоит отметить, что самой многочисленной категорией являются получатели страховой пенсии по старости, — сообщили VN.ru в Пенсионном фонде. — Напомним, что общеустановленный возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет».

Также в новосибирском отделении ПФР выяснили, что из 268 тысяч мужчин-пенсионеров более 520 человек носят «военные» фамилии. Это, например, Солдатенко, Солдатов, Маршалов, Генералов, Полковников, Майоров, Капитанов и ряд других.

Еще одно необычное исследование в преддверии череды «гендерных» праздников провели специалисты портала по выбору жилья N1.RU. Они изучили жилые комплексы в восьми городах, в названиях которых использованы слова с ярко выраженной гендерной принадлежностью. Выяснилось, что «мужские» имена новостройкам в Новосибирске дают в два раза чаще, а квартиры в них стоят почти в два раза дороже.

Примечательно, что ни одного жилого комплекса с «женским» именем не оказалось в Челябинске и Самаре. А самым популярным «женским» именем для недвижимости оказалось имя «Аврора», им названы жилые комплексы в шести из восьми городов. Самыми распространенными «мужскими» названиями стали «Александровский» и «Гагаринский».

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