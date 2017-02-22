Из-за праздника в Омске перекроют дороги в центре
Специалисты обращают внимание, что 23 февраля в центре Омска ограничат движение транспорта.
Специалисты обращают внимание, что 23 февраля в центре Омска ограничат движение транспорта.
Завтра, 23 февраля,
Как сообщают в департаменте общественной безопасности, 23 февраля с 10:00 до 12:00 перекроют движение на участке улицы Маршала Жукова от улицы 10 лет Октября до улицы Лермонтова. Связаны ограничения с проведением цереомнии возложения гирлянд и цветов к памятникам генералу Карбышеву и маршалу Жукову.
В этот же день с 9:00 до 15:00
С 20:00 22 февраля по 15:00 23 февраля будет ограничена парковка в местах празднования.
Завтра
Так, автобус № 73 (Пос. Чкаловский — ул. Стрельникова) № 73Н с улицы Красный путь пройдет по улице Интернациональная, а далее — по схеме.
Автобусы № 500 (Лента — ДСК-2), № 503 (Мега — Загородный) в направлении Амурского поселка с улицы Красный путь поедут по улицам Интернациональная, Герцена, площадь Победы, затем по привычному маршруту.