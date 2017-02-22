Из-за праздника в Омске перекроют дороги в центре

Завтра, 23 февраля, из-за праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества на нескольких улицах Омска будет перекрыто движение. Проезд будет временно запрещен для всех видов транспорта. Также на время изменится схема движения пассажирского транспорта.

Как сообщают в департаменте общественной безопасности, 23 февраля с 10:00 до 12:00 перекроют движение на участке улицы Маршала Жукова от улицы 10 лет Октября до улицы Лермонтова. Связаны ограничения с проведением цереомнии возложения гирлянд и цветов к памятникам генералу Карбышеву и маршалу Жукову.

В этот же день с 9:00 до 15:00 из-за торжественного построения войск Омского гарнизона перекроют следующие следующие дороги:

улица Ленина (на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь);

Банковский переулок (на участке от улицы Певцова до Соборной площади);

улица Ивана Алексеева (на участке от Соборной площади до улицы Красина);

улица Тарская (на участке от улицы Ленина до улицы Красина);

улица Спартаковская (на участке от улицы Партизанской до улицы Красина).

С 20:00 22 февраля по 15:00 23 февраля будет ограничена парковка в местах празднования.

Завтра из-за ограничений движения на улице Ленина от площади Победы до улицы Интернациональная поменяется схема движения автобусов.

Так, автобус № 73 (Пос. Чкаловский — ул. Стрельникова) № 73Н с улицы Красный путь пройдет по улице Интернациональная, а далее — по схеме.

Автобусы № 500 (Лента — ДСК-2), № 503 (Мега — Загородный) в направлении Амурского поселка с улицы Красный путь поедут по улицам Интернациональная, Герцена, площадь Победы, затем по привычному маршруту.