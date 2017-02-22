Сегодня по Украине будет идти мокрый снег с дождем

На западе Украины облачно с прояснениями, мокрый снег с дождем, днем в Карпатах и Закарпатье сильные осадки, на дорогах местами гололед, ветер западный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -2 … + 3 градуса, днем +1 … + 8 градусов.

В Карпатах ночью мокрый снег с дождем, днем сильный мокрый снег с дождем, температура воздуха ночью 0 …- 5 градусов, днем +2 …- 3 градуса.

В Моршине ночью небольшой мокрый снег с дождем, днем мокрый снег с дождем, температура ночью 0 … + 2 градуса, днем +4 … + 6 градусов.

В Трускавце ночью небольшой мокрый снег с дождем, днем мокрый снег с дождем, температура ночью 0 … + 2 градуса, днем +4 … + 6 градусов.

В Сваляве ночью мокрый снег с дождем, днем сильный мокрый снег с дождем, температура ночью -1 … + 1 градус, днем +2 … + 4 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью -2 … + 3 градуса, днем 0 … + 6 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью -2 … + 3 градуса, днем 0 … + 6 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7−12 м / с, местами порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -2 … + 3 градуса, днем +1 … + 6 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой мокрый снег с дождем, днем без осадков, ветер западный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью -2 … + 3 градуса, днем +2 … + 8 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер западный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью -2 … + 4 градуса, днем +3 … + 8 градусов.

В Ялте ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью +2 … + 4 градуса, днем +5 … + 7 градусов.

В Киеве облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью -1 … + 1 градус, днем +2 … + 4 градуса.