Когда деда пропишут?

В прошлом номере («АиФ в Кузбассе» № 7 от 15 февраля 2017 года) мы написали историю Анатолия Квасова, который много лет не может оформить ни прописку в доме отца, ни сам дом, ни пенсию. На этой неделе история получила неожиданное продолжение.

Оказалось, что даже ветхий дом Квасова имеет некую ценность. Вокруг него уже разгорается спор. Как нам пояснили в Комплексном центре социального обслуживания населения Новокузнецкого района, ситуация, сложившаяся с Анатолием Квасовым, им известна. Поскольку он нигде не работает, не имеет трудовой книжки, двоюродный брат, проживающий в Мысках, предложил ему свою помощь в оформлении правоустанавливающих документов на дом и в регистрации по месту жительства, но Квасов отказался, потому что не доверяет ему. По мнению сотрудников центра, Квасов хочет, чтобы оформлением документов занимались чужие люди. Кроме того, при регистрации в паспортном столе ему выпишут штраф за нарушение паспортного режима в размере от 2500 руб. до 5000 рублей.

Но есть и хорошие новости. В центре социального обслуживания нас заверили, что выделят Анатолию Квасову материальную помощь на оформление документов в размере 2000 рублей и продуктовый набор на сумму 500 рублей. За расходованием средств проследит сотрудник центра.

Также на неделе с нами связались и родственники Анатолия Квасова, которые пояснили, что уже около года двоюродный брат Анатолия оформляет дом на себя, чтобы он не достался чёрным риэлторам. После оформления родственники пообещали оформить Анатолию регистрацию.