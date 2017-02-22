Салют в честь 23 февраля прогремит в Новосибирске

23 февраля артиллеристы Центрального военного округа произведут салюты в Новосибирске. Залпы начнутся в 21 час по местному времени с набережной Оби.

«Накануне праздника военнослужащие уже провели тренировку, в ходе которой отработали синхронность выстрела и слаженность действий номеров расчетов, — сообщили VN.ru в пресс-службе Центрального военного округа. — Будут применены многоцветные фейерверочные изделия, которые в зависимости от калибра и заряда имеют собственные имена: “Вега” и “Ассоль”. Они обеспечат эффектные снопы искр, мерцание, пульсации и прочие световые эффекты».

Как сообщил представитель ЦВО Федор Антонов, во время салюта в небо будут выпущены 30 залпов из 122-мм гаубицы М-30, а из салютных установок 2А85 на базе КамАЗов — более 800 фейерверочных изделий «Вега» и «Ассоль». Само световое шоу пройдет продлится 20 минут.

Добавим, что последний салют новосибирцы видели 26 июня 2016 года. Он был организован в честь 123-летия города, который праздновали во всех районах сибирской столицы. Тогда грандиозный салют прогремел на четырех площадках.