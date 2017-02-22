В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU — Прирост осадков на базовой столичной метеостанции на ВДНХ за последние 48 часов составил 9 мм, сообщает в среду Гидрометцентр России.

По данным метенаблюдений, за последние двое суток в городе выпало 25% месячной нормы осадков, которая в феврале насчитывает 36 мм.

Синоптики предупреждают, что небольшой снег сохранится в столичном регионе днем в среду. Температура воздуха будет около нуля градусов, порывы северного ветра могут достигать 5−10 м/с.

В ночь на четверг в Москве подморозит до минус 9−11, а в Московской области — до минус 14 градусов. Днем 23 февраля в регионе вновь резко потеплеет, до 1−3 градусов тепла, ветер усилится до 12−17 м/с, ожидаются снег и мокрый снег.