В Новосибирске в праздничные дни будет тепло и солнечно
В Новосибирске температура днем в среднем составит −1…−3 градуса, об этом свидетельствуют данные сервиса «Gismeteo».
В Новосибирске температура днем в среднем составит −1…−3 градуса, об этом свидетельствуют данные сервиса «Gismeteo».
В Новосибирске в праздничные дни будет тепло и солнечно, об этом свидетельствуют данные сервиса «Gismeteo».
По прогнозу «Gismeteo, днем в четверг температура составит -2 °C, пасмурно.
В ночь на пятницу температура составит -9°C, днем -4, °C, ясно.
В ночь на субботу столбик термометра покажет -11°C, днем -3 °C, ясно.
Ночью в воскресенье температура составит -9 °C, днем -1°C, переменная облачность.
По данным сервиса «Яндекс. Погода, днем в четверг столбик термометра покажет -2°C, облачно с прояснениями.
В ночь на пятницу температура составит -9 °C, днем -3 °C, небольшой снег.
В ночь на субботу столбик термометра покажет -8°C, днем -4°C, пасмурно.
Ночью в воскресенье температура составит -2°C, днем 0 °C, небольшой снег.