Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Глава МИД Украины признался в кознях в ООН после смерти Чуркина
8 способов поклеить обои иначе
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
«Ему приказали»: Лавров о выходке постпреда Украины по Чуркину
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ: Кадыров написал обращение в связи со смертью Виталия Чуркина
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
16Скончался Виталий Чуркин
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
08:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске в праздничные дни будет тепло и солнечно

В Новосибирске температура днем в среднем составит −1…−3 градуса, об этом свидетельствуют данные сервиса «Gismeteo».

В Новосибирске в праздничные дни будет тепло и солнечно, об этом свидетельствуют данные сервиса «Gismeteo».

По прогнозу «Gismeteo, днем в четверг температура составит -2 °C, пасмурно.

В ночь на пятницу температура составит -9°C, днем -4, °C, ясно.

В ночь на субботу столбик термометра покажет -11°C, днем -3 °C, ясно.

Ночью в воскресенье температура составит -9 °C, днем -1°C, переменная облачность.

По данным сервиса «Яндекс. Погода, днем в четверг столбик термометра покажет -2°C, облачно с прояснениями.

В ночь на пятницу температура составит -9 °C, днем -3 °C, небольшой снег.

В ночь на субботу столбик термометра покажет -8°C, днем -4°C, пасмурно.

Ночью в воскресенье температура составит -2°C, днем 0 °C, небольшой снег.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пьяный новосибирец застрелил в упор соседку из охотничьего ружья
Рейтинг Путина в США достиг максимума за последние 14 лет
В Белом доме заявили о желании Трампа заключить сделку с Россией
Доклад Amnesty International раскритиковал «пакет Яровой»
Эксперты не смогли быстро определить причины смерти Чуркина
СМИ узнали о просьбе Генпрокуратуры к Медведеву о новых офисах
Президент Исландии заявил, что пора запретить ананасы в пицце
NASA объявило об экстренной пресс-конференции
Спорт
Пятерых российских лыжников не пустили на чемпионат мира Для некоторых из наших звезд решение Спортивного арбитражного суда может стать финальной точкой в карьере
Авто
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000 Китайский концерн Beijing Automobile Works (BAIC) выпустит новый внедорожник, который пока скрывается под кодовым номером 008
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
10 советов для оформления квартиры в современном экостиле
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь