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08:33 (мск), источник: АиФ Челябинск

Приборы для замера выбросов планируют установить на въездах в Челябинск

Контроль над выхлопами автомобилей положительно скажется на экологии, уверены эксперты.

Источник: Reuters

Приборы для замера выбросов могут появиться при въезде в Челябинск на Уфимском, Свердловском и Курганском трактах, такие меры призваны обеспечить контроль выхлопов автотранспорта, об этом заместитель губернатора Олег Климов рассказал на заседании общественного совета по формированию экологической политики.

Участники заседания обсудили вопрос об урегулировании транспортных потоков как одном из способов борьбы за качество атмосферного воздуха. Эксперты предложили полностью запретить большегрузным и дизельным автомобилям въезд в центр города. «Эта практика используется во многих городах, в том числе и в столице, Москве. Это не простая работа, на подъездах к городу нужно делать перехватывающие стоянки, устанавливать дорожные знаки, привлекать сотрудников ГИБДД», — отметил Олег Климов.

Напомним, ранее чиновники предложили запретить движение грузовиков в Челябинске в период неблагоприятных метеоусловий.

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