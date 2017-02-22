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16:04 (мск), источник: СуперОмск

В центре Омска 23 февраля на полдня перекроют дороги и изменят маршруты автобусов

С 9:00 и до 15:00 в праздничный день будет перекрыто несколько главных омских улиц.

Так, с 10 до 12 часов будет перекрыто движение на ул. Жукова на участке от ул. 10 лет Октября до ул. Лермонтова. В это время здесь пройдет церемония возложения гирлянд и цветов к памятникам генералу Д. М. Карбышеву и маршалу Г. К. Жукову.

Кроме того, по данным департамента общественной безопасности мэрии, с 9 до 15 часов в связи с проведением торжественного построения войск Омского гарнизона будут перекрыты:

— улица Ленина (на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь);.

— Банковский переулок (на участке от улицы Певцова до Соборной площади);.

— улица Ивана Алексеева (на участке от Соборной площади до улицы Красина);.

— улица Тарская (на участке от улицы Ленина до улицы Красина);.

— улица Спартаковская (на участке от улицы Партизанской до улицы Красина).

В местах проведения праздничных мероприятий также будет ограничена парковка всех видов транспорта с 20 часов 22 февраля до 15 часов 23 февраля.

«Водителям рекомендуется руководствоваться требованиями временно установленных дорожных знаков и сигналами регулировщиков, а участникам мероприятий — соблюдать меры личной безопасности», — уточнил директор департамента транспорта Алексей Сиренко.

Кроме того, в этот день частично изменится схема движения для автобусов, обычно идущих через Соборную площадь.

Так, с 9:00 до 15:00 часов движение автобусов маршрута № 73 «Пос. Чкаловский — ул. Стрельникова», № 73Н «Пос. Чкаловский — ул. Стрельникова» с улицы Красный Путь будет направлено по улицам Интернациональная, Ленина, далее — по обычной схеме; движение автобусов маршрутов № 500 «ООО “Лента” — ДСК-2», № 503 «СТЦ “МЕГА” — микрорайон “Загородный”» в направлении Амурского поселка с улицы Красный Путь будет организовано по улицам Интернациональная, Герцена, площадь Победы, далее — по привычной схеме.

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