Челябинская область встречает Широкую Масленицу: традиции и обычаи

Сегодня, 22 февраля, отмечается третий день масленичной недели — Лакомка.

В этот день принято было созывать в дом гостей (соседей, друзей, родных) и угощать их вкусными блинами, пирогами, медовыми пряниками. Также в среду тещи блинами угощали своих зятьев, отсюда и выражение пошло «Пришел зять, где сметаны взять?».

Также, характерным для Лакомки действом были так называемые «девичьи съезды», когда молодые девушки вместе с пожилыми женщинами, облачившись в праздничные наряды, разъезжали по деревне на санях, распевали песни и катались с ледяных горок. Одновременно они веселыми озорными шутками поддергивали холостых парней, за что те в ответ угощали их блинами.

Считалось, что в Масленицу, а особенно на Лакомку, нужно есть столько, сколько душе угодно, или, как говорили в народе, «сколько раз собака хвостом махнет».

В четверг, 23 февраля, отмечается четвертый день масленицы — «Разгуляй». На этот день приходилась середина масленой гульбы: позади — три дня, впереди — три дня. С четверга начинались настоящие гулянья в честь Масленицы: люди катались с горок и на качелях, устраивали веселые поездки на лошадях, шумно пировали, организовывали карнавалы и кулачные бои среди мужчин.

В пятницу, 24 февраля, отмечают пятый день масленицы — Тёщин вечер. В этот день зять должен сам угостить блинами тещу с тестем. Но теща обязана была с вечера прислать в дом к молодым все необходимое для выпечки блинов: сковородку, черпак и даже кадку, в которой замешивалось тесто. Зять должен был проявить все свои способности, чтобы показать свое расположение к тёще и добиться взаимного расположения от нее. Неуважение зятя к этому событию считалось бесчестием и обидой, и было поводом к вечной вражде между ним и тещей.

В субботу, 25 февраля, пройдут Золовкины посиделки. В этот день молодая невестка приглашала родных мужа к себе в гости. Если золовки были еще не замужем, тогда она созывала в гости и своих незамужних подруг. Если же сестры мужа уже были замужем, то невестка приглашала родню замужнюю и со всем поездом развозила гостей по золовкам. Новобрачная невестка должна была одарить своих золовок подарками.

В этот день в городе пройдут народные гуляния. Торжества начнутся одновременно в 12 часов в парке имени Гагарина, в городском саду имени Пушкина, на Кировке, в парке «Металлург», в Саду Победы, в скверах на улицах Молодогвардейцев и Воровского.

Челябинцев ждет интересная театрализованная программа, русские народные игры, конкурсы для детей и взрослых, концерт с участием фольклорных коллективов города, традиционные угощения. Подробнее о программе праздника.

Масленичные гуляния пройдут также во всех городах области. В день финальных заездов этапа Кубка мира по фристайлу на «Солнечной долине» также запланировано празднование Широкой Масленицы. Для гостей соревнований будут работать традиционные игровые площадки — солнечный хоровод, перетягивание каната, соревнования на столбе, дворовые и скоморошьи игры, борцовские поединки на бревне, колка дров, скоморошья баня, стеношные бои для мужчин и для детей, игра «Царь горы» и, конечно, традиционное сжигание масляной бабы (чучело зимы).

Завершит масленичные гуляния Прощенное воскресенье 26 февраля. В этот день принято просить прощение за все обиды у родных и знакомых. В храмах на вечернем богослужении совершается чин прощения (настоятель просит прощения у других клириков и прихожан). Затем и все верующие, кланяясь друг другу, просят прощения и в ответ на просьбу произносят «Бог простит».

В понедельник, 27 февраля, начинает Великий пост. В этом году он продлится по 15 апреля.