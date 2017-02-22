Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Глава МИД Украины признался в кознях в ООН после смерти Чуркина
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
40-летняя Гусева выложила фото в комбинации и чулках - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ: Кадыров написал обращение в связи со смертью Виталия Чуркина
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
14В США прошла самая престижная выставка собак
10«День без иммигрантов»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
16Скончался Виталий Чуркин
10:34 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Вооруженные приставы выехали к дому Прей во Владивостоке из-за сообщения о конфликте

Неизвестные пытались помешать сносу многоэтажки рядом со зданием.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Владивосток, 22 февраля, PrimaMedia.

На место сноса незаконной постройки рядом с домом Элеоноры Прей приехала оперативная группа УФССП, вооруженная автоматами Калашникова АК-74. Два дня назад здесь начались работы по сносу здания, а сегодня, 22 февраля, поступил вызов о том, что неизвестные люди пытаются, помешать строителям проводить работы по сносу незаконной постройки, сообщает ИА PrimaMedia.

В пресс-службе УФССП по Приморскому краю пояснили, сообщение о том, что какие-то люди хотят, помещать сносу незаконного здания рядом с домом Элеоноры Прей в Почтовом переулке, поступило от представителей инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства администрации Приморского края.

— В сообщении говорилось, что неизвестные люди не представились и не сказали, кого они представляют. Они попросили строителей прекратить работы по сносу самовольно возведенной постройки. Также они сказали, чтобы рабочие покинули территорию здания. На место прибыли сотрудники полиции, вооруженная группа быстрого реагирования УФССП по Приморскому краю, судебные приставы-исполнители. Однако к приезду правоохранителей уже не было тех неизвестных людей, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Однако рабочие, которые находились на строительной площадке с утра, в разговоре с корр. ИА PrimaMedia отрицали факт того, что на место сноса незаконной постройки сегодня, 22 февраля, кто-либо приходил и просил их прекратить работы. Стоит отметить, что когда в здании появились представители СМИ, строители в спешном порядке покинули его.

В данный момент работы по сносу незаконной постройки продолжаются.

Напомним, что самострой возле дома Элеоноры Прей официально начали сносить во Владивостоке 20 февраля. Трудность в том, что работы придется выполнять фактически в ручном режиме, так как здесь очень узкая площадка и невозможно применить габаритную, мощную технику. Кроме того, в подвале здания проложена теплотрасса, что также представляет определенную трудность. Предварительно нужно будет выполнить ее защиту от случайного разрушения, и лишь затем приступать к основным работам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ромашка против аптечки: кто победит в борьбе с простудой и гриппом
Рейтинг Путина в США достиг максимума за 14 лет
Трамп собрался заключить сделку с Россией
Прокуратура просит завести на главу «Почты России» еще одно дело
Эксперты не смогли быстро определить причины смерти Чуркина
Янукович обратился с письмом к мировым лидерам
Президент Исландии заявил, что пора запретить ананасы в пицце
С Байконура стартовала последняя ракета «Союз-У»
Спорт
Определен состав сборной России на ЧМ по лыжным гонкм Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта
Авто
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000 Китайский концерн Beijing Automobile Works (BAIC) выпустит новый внедорожник, который пока скрывается под кодовым номером 008
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
10 советов для оформления квартиры в современном экостиле
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь