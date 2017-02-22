Вооруженные приставы выехали к дому Прей во Владивостоке из-за сообщения о конфликте

Владивосток, 22 февраля, PrimaMedia.

На место сноса незаконной постройки рядом с домом Элеоноры Прей приехала оперативная группа УФССП, вооруженная автоматами Калашникова АК-74. Два дня назад здесь начались работы по сносу здания, а сегодня, 22 февраля, поступил вызов о том, что неизвестные люди пытаются, помешать строителям проводить работы по сносу незаконной постройки, сообщает ИА PrimaMedia.

В пресс-службе УФССП по Приморскому краю пояснили, сообщение о том, что какие-то люди хотят, помещать сносу незаконного здания рядом с домом Элеоноры Прей в Почтовом переулке, поступило от представителей инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства администрации Приморского края.

— В сообщении говорилось, что неизвестные люди не представились и не сказали, кого они представляют. Они попросили строителей прекратить работы по сносу самовольно возведенной постройки. Также они сказали, чтобы рабочие покинули территорию здания. На место прибыли сотрудники полиции, вооруженная группа быстрого реагирования УФССП по Приморскому краю, судебные приставы-исполнители. Однако к приезду правоохранителей уже не было тех неизвестных людей, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Однако рабочие, которые находились на строительной площадке с утра, в разговоре с корр. ИА PrimaMedia отрицали факт того, что на место сноса незаконной постройки сегодня, 22 февраля, кто-либо приходил и просил их прекратить работы. Стоит отметить, что когда в здании появились представители СМИ, строители в спешном порядке покинули его.

В данный момент работы по сносу незаконной постройки продолжаются.

Напомним, что самострой возле дома Элеоноры Прей официально начали сносить во Владивостоке 20 февраля. Трудность в том, что работы придется выполнять фактически в ручном режиме, так как здесь очень узкая площадка и невозможно применить габаритную, мощную технику. Кроме того, в подвале здания проложена теплотрасса, что также представляет определенную трудность. Предварительно нужно будет выполнить ее защиту от случайного разрушения, и лишь затем приступать к основным работам.