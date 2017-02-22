Без паники: екатеринбуржцев не лишат трамваев и троллейбусов
В мэрии подсуетились.
В мэрии подсуетились.
Екатеринбуржцам не стоит бояться остановки трамваев и троллейбусов 28 февраля 2017 года, сообщил «Уралинформбюро»
«Финансовые вопросы, которые есть между двумя юридическими лицами — “ЕТТУ” и “Екатеринбургэнергосбытом” — решаются в рабочем порядке. Я могу сказать, что уже найден общий знаменатель, и долги
В
Задолженность МУПа перед энергетиками на данный момент превышает 4,5 миллиона рублей. Ранее «Екатеринбургэнергосбыт» грозился, что если деньги не поступят на счет до 28 февраля, то они устроят городу транспортный коллапс, обесточив все трамваи и троллейбусы.