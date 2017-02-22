Челябинцы недовольны состоянием и частотой движения транспорта

Как рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе академии, данные были получены в ходе проведенного специалистами лаборатории прикладной политологии и социологии инициативного опроса горожан.

Челябинцам задавали вопрос: «Какие из аспектов работы данного вида транспорта вызывают у Вас наибольшие нарекания?». Ответы респондентов в процентах от числа опрошенных можно увидеть в таблице ниже. Сумма позиций превышает 100%, так как у отвечающих была возможность выбрать не более трех позиций. Среднее количество выборов одним респондентом — 1.8.

Маршрутные такси оказались лидером в рейтинге нареканий по трем позициям из семи. Автобусы и трамваи собрали по две позиции, а троллейбус — лишь одну. По параметрам услуг наибольшие нарекания у горожан вызывает интервал движения транспорта. Эту позицию отметили 54,3%, причем наиболее насущна эта проблема для троллейбусов.

Чуть менее критично интервал оценивается пассажирами автобусов и трамваев. Что касается второго по популярности варианта — состояния транспортных средств (41,1%) — здесь в лидерах маршрутки, а меньше всего нареканий по этому поводу — в адрес работы автобусов. На третьем месте — безопасность передвижения (34,9%).

Больше всего нареканий по этому вопросу вызывают, ожидаемо, маршрутки. Специалисты объясняют такой результат тем, что количество аварий с участием маршруток не просто большое, оно постоянно растет.

Кроме того, все чаще происходят случаи, когда на маршрут выходят машины с нарушениями — с неисправными тормозами, негорящими световыми приборами и другими.

Почти четверть опрошенных (24%) недовольны охватом и разветвленностью маршрутной сети, то есть возможностью добраться до нужного места без пересадок или вообще добраться до нужного места. По данной позиции претензии в основном возникают у пассажиров автобусов и маршруток. Работа обслуживающего персонала вызывает нарекания у 16,3% респондентов и все они чаще пользуются маршрутками, в то время как у пассажиров иных видов транспорта нет претензий по этому поводу. На скорость передвижения жалуются 7% опрошенных. Как правило, это пассажиры трамваев.

Примечательно, что на стоимость проезда обратили внимание лишь 0,8% опрошенных. Хотя именно этот вопрос вызывает наибольшие споры и обсуждения в СМИ.

Как оказалось, для челябинцев — это не главное. В сфере работы городского транспорта их волнуют совсем другие функциональные проблемы.

Этим исследованием РАНХиГС завершает цикл опросов на тему городского пассажирского транспорта в Челябинске.

Напомним, ранее «ФедералПресс» рассказывал, какой процент населения пользуется услугами общественного транспорта, на каком виде транспорта горожане предпочитают ездить, а также об удовлетворенности жителей работой конкретных видов транспорта.