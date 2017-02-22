Из-за непогоды закрыта часть региональных дорог в шести районах Челябинской области

Как сообщили агентству в миндортрансе, временно прекращено движение транспорта в шести муниципальных районах: Ашинском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Чесменском и Катав-Ивановском. Закрыт участок дороги с 40 по 55 километр автодороги Аша — Кропачево — Шарлаш, участок — г. Сим — пос. Ерал. Прекращено движение на участке от 0 до 22 километра дороги Краснинский — Уфимский — автодорога Южноуральск — Магнитогорск.

Нельзя будет проехать по участку от 0 до 8 километра автодороги Сурменевский — автодорога Верхнеуральск — Петропавловский, а также на участке от 0 до 14 километра дороги Березинский — Бородиновка и по дороге Вергаза — Верхняя Лука.

Ограничение для движения введено до 18 часов 22 февраля. Время может быть изменено, если неблагоприятные метеорологические условия продлятся.

По данным Челябинского Гидрометцентра, сегодня в отдельных районах области пройдет небольшой снег, мокрый снег, в горах слабые метели, местами слабый гололед, на дорогах гололедица.