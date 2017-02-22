В Пермском крае в семь раз выросла заболеваемость гепатитом А

Пермьстат опубликовал данные о заболеваемости в Прикамье за 2016 год. Был зафиксирован рост (0,8%) количества заражений инфекционными и паразитными болезнями. Всего за этот период было зарегистрировано 989414 случаев заболеваний. В 2015 году этот показатель составлял 981327 случаев.



В 4,6 раза выросло количество заболевших острыми гепатитами. При этом число пермяков, перенесших гепатит А, увеличилось в семь раз (2016 год — 595, 2015 год — 85).



Возросло количество случаев сальмонеллезной инфекции: 2016 год — 1756, 2015 год — 971. В 2,6 раза увеличилось число заболевших гриппом (2016 год — 963, 2015 год — 368).



Стоит отметить, что в прошлом году на 4,5% уменьшилось число зафиксированных случаев заболеваний, связанных с ВИЧ-инфекцией.