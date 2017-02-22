Длинные выходные в Воронеже будут теплыми и пасмурными

Начало выходных будет дождливым, затем пойдет мокрый снег с дождем, а в воскресенье, 26 февраля, будет снежно. Самым теплым днем будет пятница, 24 февраля — столбик термометра поднимется до +5 градусов.

Подробный прогноз погоды на выходные опубликовал Воронежский гидрометцентр. В ночь на четверг, 23 февраля, в Воронеже ожидается небольшой снег. Температура 0 градусов, юго-западный ветер — 7−12 м/сек. Днем будет от +1 до +3 градусов, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Направление и скорость ветра не изменятся.

В пятницу, 24 февраля, ночью будет от 0 до +2 градусов, возможен дождь, порывы ветер юго-западного ветра достигнут 7−12 м/сек. Днем дождь продолжится, а ветер усилится до 9−14 м/сек, температура воздуха достигнет +5 градусов.

В ночь на субботу, 25 февраля, ожидается дождь со снегом, температура около +2 градусов, ветер западный 8−13 м/сек. Днем потеплеет до +4 градусов, однако продолжатся осадки, скорость и направление ветра останутся прежними.

В воскресенье, 26 февраля, ночью пойдет снег, температура опустится до -4 градусов, порывы западного ветра достигнут 7−12 м/сек. Днем будет облачно, возможен небольшой снег. Столбик термометра поднимется до 0 градусов, западный ветер 5−10 м/сек.