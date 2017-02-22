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10:15 (мск), источник: VLADNEWS

Владивостокцы вновь вышли на митинг против точечной застройки

Горожане опасаются, что на месте сквера будет построен высотный дом.

Источник: VLADNEWS

21 февраля во Владивостоке состоялся митинг, организованный жителями улиц Амурская и Хабаровская при содействии активистов фонда «Горожанин и гражданин». В мероприятии приняло участие около 200 человек, присутствовали представители администрации города и района, депутаты городской и краевой Думы, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Ситуация вокруг небольшой зелёной зоны, расположенной в районе дома Хабаровская, 21, напоминает то, что происходило на Бестужева, 40 — в 2003 году этот участок был выделен ЖСК Рыбак для строительства высотного дома. Местные жители, обеспокоенные этим, обратились в суд, но проиграли его.

Администрация города еще в 2009 году отменила разрешение на строительство, но в связи с тем, что ЖСК «Рыбак» подал в Арбитражный суд и выиграл его, мэрия вынуждена была выдать разрешение на строительство. Однако, как заверил представитель городской администрации на митинге, они собираются вновь обратиться в суд, более высокой инстанции, с целью отменить это судебное решение.

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