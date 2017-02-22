Владивостокцы вновь вышли на митинг против точечной застройки
Горожане опасаются, что на месте сквера будет построен высотный дом.
Горожане опасаются, что на месте сквера будет построен высотный дом.
21 февраля во Владивостоке состоялся митинг, организованный жителями улиц Амурская и Хабаровская при содействии активистов фонда «Горожанин и гражданин». В мероприятии приняло участие около 200 человек, присутствовали представители администрации города и района, депутаты городской и краевой Думы, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Ситуация вокруг небольшой зелёной зоны, расположенной в районе дома Хабаровская, 21, напоминает то, что происходило на Бестужева, 40 — в 2003 году этот участок был выделен ЖСК Рыбак для строительства высотного дома. Местные жители, обеспокоенные этим, обратились в суд, но проиграли его.
Администрация города еще в 2009 году отменила разрешение на строительство, но в связи с тем, что ЖСК «Рыбак» подал в Арбитражный суд и выиграл его, мэрия вынуждена была выдать разрешение на строительство. Однако, как заверил представитель городской администрации на митинге, они собираются вновь обратиться в суд, более высокой инстанции, с целью отменить это судебное решение.