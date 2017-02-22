Масленичные гуляния на главной площади Владивостока не состоятся из-за отсутствия средств

Владивосток, 22 февраля, PrimaMedia.

Масленичных гуляний с песнями, плясками и лазанием по ледяному столбу на центральной площади Владивостока в этом году не будет. Причина — в отсутствии в бюджете приморской столицы средств на эти цели, сообщили корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии.

«Бюджетом не запланированы средства на проведение Масленицы на площади Борцов революции. В районах города праздничные гуляния состоятся, так как у районов свои бюджеты», — уточнила представитель пресс-службы администрации Владивостока.

Известно, что 25 февраля в 14.00 тематическое мероприятие состоится в микрорайоне Снеговая Падь. На открытой площадке между домами №№ 9−19 по ул. Анны Щетининой выступят творческие коллективы «Горлица», «Улыбка», «Рябинушка». Также в программе — народные игры, молодецкие забавы, веселые хороводы и сжигание чучела Масленицы.

Фольклорный праздник «Масленица идет, хлеб да мед несет» пройдет в амфитеатре набережной Спортивной гавани 26 февраля в 13.00. Горожан ждет театрализованное представление, тематические игры, эстафеты конкурсы, перетягивание каната, мастер-класс по выпеканию блинов и творческий концерт. На сцену выйдут коллективы МБУК «Дом культуры «Традиции и современность». С широкой Масленицей жителей и гостей города поздравят вокальный ансамбль «Россияночка», народный хор «Русская песня», хор «Улыбка» и другие артисты.

26 февраля в 14.00 на открытой концертной площадке в парке Победы (пр. 100-летия Владивостока, 103) начнется концерт ансамбля «Купала». Для гостей праздника подготовлены викторины и конкурсы.

Напомним, традиционно общегородское мероприятие, посвященное проводам зимы, проходило на центральной площади Владивостока. Жители и гости города водили хороводы под песни народных ансамблей, участвовали в различных состязаниях на силу и ловкость, ели блины и пили чай из самоваров. Самым впечатляющим событием было лазанье по 15-метровому столбу за висящими наверху подарками.